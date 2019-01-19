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Франция срочно готовит новый налог против Google, Amazon, Facebook и Apple
20.01.2019 18:13 — Разное | Ежедневник
Правительство Франции готовит законопроект о налогообложении транснациональных гигантов с оборотом более 750 млн Евро, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple. Министр экономики Брюно Ле Мэр назвал это «вопросом справедливости».
К концу февраля на рассмотрение французского правительства будет вынесен законопроект о налогообложении транснациональных технологических компаний, в первую очередь тех, которые входят в «большую четверку», — Google, Amazon, Facebook и Apple, заявил в интервью Le Journal du Dimanche министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Для этих четырех компаний придумана специальная аббревиатура, состоящая из первых букв их названий — GAFA.
В 2016 году власти Великобритании заставили Google доплатить в казну 130 млн фунтов стерлингов в качестве компенсации за сэкономленные налоги. Британские налоговые органы посчитали, что благодаря регистрации компании в Ирландии Google осуществляла «агрессивный» уход от налогов. Власти обвиняли корпорацию в аморальном поведении, поскольку в 2013 году, например, Google заплатила только 20,5 млн фунтов стерлингов налогов, несмотря на полученный в Великобритании доход свыше 5,6 млрд долларов.
В ноябре 2018 года Совет Евросоюза заявил, что разработает налог на корпорации в сфере информационных услуг, который также известен как «налог на Facebook». Замглавы Еврокомиссии по вопросам бюджета Валдис Домбровскис призвал тогда решить этот вопрос как можно скорее, так как отдельные страны ЕС могут ввести подобные налоги самостоятельно на национальном уровне. По его словам, это может негативно сказаться на едином рынке Евросоюза.
До этого Еврокомиссия подготовила проект цифрового налога, который должен взиматься на уровне 3% с доходов компаний на территории стран ЕС, в том числе транснациональных, действующих в сфере цифровых технологий. Их годовой оборот должен превышать 750 млн Евро, пишет
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Правительство Франции готовит законопроект о налогообложении транснациональных гигантов с оборотом более 750 млн Евро, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple. Министр...
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