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В Гомеле на переходе сбили 13-летних близняшек. Они в больнице

20.01.2019 21:59 — Разное | Tut.by  
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В Гомеле на перекрестке улиц Советская и Чонгарской дивизии автомобиль сбил двух 13-летних девочек. Они в больнице.

Как сообщает газета «Гомельские ведомости» со ссылкой на пресс-службу УВД, сестер сбили на регулируемом пешеходном переходе 19 января примерно в 11.30 напротив остановки ул. Чонгарской дивизии. Какой сигнал светофора горел в момент произошедшего, не сообщается.

Впрочем, сразу несколько очевидцев ДТП рассказали, что девочки переходили дорогу на зеленый.

Александр Шевернев находился в момент аварии в соседней полосе и видел, как все произошло.

— Я ехал в левой полосе, передо мной еще одно авто. Перед перекрестком нам загорелся желтый, и мы остановились, а в правой ехала эта Mazda и поехала дальше. На следующем светофоре на другой стороне перекрестка водителю уже горел красный. Удар был очень сильный. Одну отбросило от пешеходного на несколько метров, вторую сначала отбросило на сугроб на обочину, а потом, судя по всему, она скатилась на проезжую часть и лежала сзади Mazda возле правого колеса, — рассказал он TUT.BY.

Еще один очевидец ДТП Дмитрий Борисенко стоял с женой на остановке, ждал такси, когда услышал звук автомобильных тормозов.

— Первая девочка лежала перед машиной, метрах в 3−4-х от неё. К ней сразу подбежали трое молодых людей, похожих на индусов, и попытались девочку поднимать. Мы стали им кричать, чтобы не трогали ее. Но они на крики не реагировали, тогда я перебежал через дорогу и отогнал их. После, когда такси нас забрало и мы отъехали от остановки, то я увидел что за машиной лежит ещё одна девочка, она пыталась встать, но ее держала какая-то женщина, — рассказал Дмитрий.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле на перекрестке улиц Советская и Чонгарской дивизии автомобиль сбил двух 13-летних девочек. Они в больнице.
 
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