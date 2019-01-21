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На заседании исполкома подведены итоги работы за 2018 год

22.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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В понедельник состоялось заседание Хотимского районного исполнительного комитета под руководством Дмитрия Рубана, председателя райисполкома. В рамках заседания был рассмотрен вопрос “Об итогах социально-экономического развития и исполнении бюджета Хотимского района в 2018 году”.
Как констатировал Андрей Даниленко, заместитель председателя райисполкома, по итогам работы за минувший год ожидается выполнение 5 из 9 основных прогнозных показателей. Так, темп роста экспорта товаров составил 106,1%. Львиную долю экспорта выполняет ОАО “Хотимский льнозавод” (темп роста 127,4%).
Объем экспорта услуг за январь-ноябрь 2018 года составил 46,9 тыс. долларов США или 154,3% к уровню соответствующего периода 2017 года (при задании на январь-декабрь 2018 года 105%). Экспорт услуг в прошлом году обеспечили все организации и предприятия, до которых было доведено задание, за исключением отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома. При чем ДРСУ-216 и ПМК-276 обеспечили львиную долю выполнения задания при темпе роста 244,9%. ОАО “Хотимский райагроснаб”, которому задание не доводилось, также в минувшем году оказывало услуги за рубежом и в итоге заработало 4,9 тыс. долларов США.
Вместе с тем, задание по экспорту туристических услуг выполнено не было. Из 3 организаций, которым оно было доведено, свой показатель выполнило лишь УКП “Жилкомхоз”. Отделом образования, спорта и туризма заработано лишь 2 тыс. долларов США при задании – 11,2. Не осуществляло экспорт туристических услуг БООР, которому надлежало заработать 3 тыс. долларов США.
Правда, как отметил Андрей Васильевич, в текущем году ситуация будет исправлена: налажены механизмы исполнения задания, определены подходы и пути решения задачи.
Объем строительно-монтажных работ на январь-декабрь 2018 года ожидается на уровне 5 092 тыс. рублей (154% к заданию). Удельный вес строительно-монтажных работ в общем объеме инвестиций в основной капитал составил 35%. В минувшем году ввод жилья составил 2094 м2 (104,7% к заданию).
Задание по привлечению прямых иностранных инвестиций не выполнено: привлечено 2,8 тыс. долларов США при задании 50 тыс. долларов США.
Состояние потребительского рынка оставалось стабильным и управляемым, покупательский спрос удовлетворялся по всем группам товаров. В итоге задание по объему розничного товарооборота выполнено на 122,3% (первый показатель в области). Однако, как заметил заместитель председателя, есть в данном направлении моменты, которые тревожат. Так, объем розничного товарооборота потребительской кооперации составил 89,3% (а РайПО одно из ведущих налогоплательщиков в районе), при этом удельный вес потребительской кооперации в общем объеме товарооборота организаций Хотимского района составил 39,1% (2017 год – 54,6%).
— Понятно, что с открытием торгового объекта “Евроопт” конкуренция на рынке продовольственных товаров района усилилась. Однако, удельный вес в товарообороте непродовольственных товаров у нас один из самых низких в области, — отметил Андрей Даниленко. – Жители Хотимского района все равно покупают обувь, одежду и бытовую технику, но как видно за пределами района. Поэтому, в первую очередь, руководству Хотимского РайПО необходимо приложить все усилия, чтобы занять эту нишу, тем более конкуренция по многим позициям просто отсутствует.
В целом по району в январе-ноябре 2018 года чистая прибыль составила 45 тыс. рублей, в то время как за аналогичный период 2017 года был получен чистый убыток в сумме 185 тыс. рублей. По итогам прошлого года в районе одна убыточная организация – ОАО “Батаево”.
Номинально начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций и предприятий района за декабрь 2018 года составила 685,3 рубля или 92,6% от доведенного задания. За январь-декабрь 2018 года — 641,1 рубля или 95,3% от плана при темпе роста к 2017 году 116,8%.
По состоянию на 1 января 2019 года в службе занятости состояло на учете 17 безработных граждан, нанимателями заявлено 94 вакансии. Удельный вес трудоустройства обратившихся составил 82,7% при плане на год не менее 68%.
За январь-декабрь 2018 года показатель по энергосбережению ожидается на уровне минус 4,1% при задании минус 3,9%.
Татьяна Мамлиенко, заместитель начальника райсельхозпрода, остановилась на результатах работы сельскохозяйственной отрасли. С сожалением она констатировала, что задание по валовому производству сельхозпродукции за минувший год не выполнено ни одним из агропромышленных предприятий. Правда, стоит заметить, что положительную динамику производства и реализации молока демонстрирует ОАО “Липовка”. Невыполнение связано, как с погодными условиями: засушливое начало лета не позволило получить должный объем продукции растениеводства, так и с невыпонением технологических норм на местах, в частности, на животноводческих комплексах.
Жанна Беликова, начальник финансового отдела райисполкома, обозначила, что 79% бюджета района 2018 года составили первоочередные расходы: бюджет сохранил социальную направленность.
При обсуждении вопроса Дмитрий Рубан заметил, что, несмотря на то, что 2018 год – это уже история, из его результатов необходимо вынести итоги, сделать выводы о том, что было сделано правильно, над чем и как еще предстоит работать. При этом глава района направил экономическую службу района на проведение работы по привлечению иностранных инвесторов и диверсификации рынка, используя резервы и потенциал района.
Андрей Даниленко согласился с этой задачей. В частности, отметил, что одной из основных стоит задача выйти “Трепелу-М” на запланированные объемы производства и реализации продукции, которая должна продаваться и за пределы республики. Работа по привлечению экспортноориентированных инвесторов должна завершиться в феврале текущего года.
Председатель райисполкома также нацелил и на увеличение спектра услуг, оказываемых иностранным гражданам. В качестве положительного примера привел ОАО “Хотимский райагроснаб”, который не просто оказал услуги в Российской Федерации, но и заработал на этом, ведь как рассказал директор предприятия Вадим Королев с ним рассчитались своевременно и в полном объеме согласно договорным обязательствам.
— Но для того, чтобы была работа, руководителям не следует сидеть и ждать ее, — уверен Дмитрий Михайлович. – Нужно ехать, искать, договариваться. Везде должен быть хозяин. А хозяйский подход подразумевает и бережное отношение к имеющемуся имуществу, и поиск путей развития предприятия для получения дополнительной прибыли.
Как справедливо заметил Д.М. Рубан, для обеспечения положительной динамики развития района стоит использовать все резервы, начиная от международных грантов и заканчивая развитием местной инициативы, в том числе предпринимательства и фермерства.
Анна МАВИЧ

 
 
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В понедельник состоялось заседание Хотимского районного исполнительного комитета под руководством Дмитрия Рубана, председателя райисполкома. В рамках заседания...
 
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