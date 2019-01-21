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Почему австрийского канцлера Курца так тянет к Лукашенко?

22.01.2019 22:08 — Разное | UDF  
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Фото: flickr.com
В этом году может случиться прорыв в отношениях официального Минска и страны Евросоюза.

Неделю назад Минск посетила министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Вместе с руководителем белорусского МИД Владимиром Макеем она торжественно открыла в белорусской столице новый офис посольства Австрии.

Почему австрийского канцлера Курца так тянет к Лукашенко?

Фото: belapan.by

Многое указывает на то, что это лишь начало активного сотрудничества двух стран. UDF.BY рассказывает, почему именно Австрия может стать первой страной Евросоюза, с которой Александру Лукашенко удастся навести прочные мосты.


Минск благодарен Вене за «храбрость»

Принимая руководителя МИД Австрии, Макей вспомнил, что как его пригласили в Вену, когда белорусские власти еще были под санкциями Евросоюза: «Это был храбрый шаг».

Тот визит Макея состоялся в 2014 году. Пригласил его самый молодой министр иностранных дел в мире: Себастьян Курц не только пообщался с чиновником из опальной страны, но и организовал ему встречи с представителями международных организаций. На фотографиях из того визита заметно, как Макей смущен и благодарен Курцу за его старания.

Почему австрийского канцлера Курца так тянет к Лукашенко?

Фото: mfa.gov.by


Курц уже дважды встречался с Лукашенко и поддерживает с ним контакт

Причем нынешний канцлер сам приезжал в Минск. В 2015 году он нанес в Беларусь первый официальный визит в истории двусторонних отношений как министр иностранных дел Австрии. В 2017-м он еще раз встретился с Лукашенко, приехав в Минск на парламентскую сессию ОБСЕ.

Позже Курц звонил руководителю Беларуси уже в статусе канцлера.


В этом году Лукашенко и Курц могут обменяться визитами

Новый австрийский канцлер пригласил руководителя Беларуси посетить Вену в телефонном разговоре в мае прошлого года. Лукашенко сделал ему аналогичное предложение.

Спустя несколько месяцев руководитель Беларуси заявил:

«В ближайшее время мы встретимся с руководством Австрии в Вене, мы готовим такое мероприятие, такую встречу. Я хочу, чтобы это была продуктивная встреча».


Поскольку с того момента прошло уже полгода, можно предположить, что запланированный визит скоро состоится.

Почему австрийского канцлера Курца так тянет к Лукашенко?

Фото: president.gov.by

Тем временем австрийцы также заявили, что приняли приглащение белорусских властей.

Карин Кнайсль сообщила, что 32-летний Себастьян Курц в текущем году прибудет в Минск и примет участие в открытии памятника австрийским жертвам лагеря смерти «Тростенец».


Почему Минск и Вена заинтересованы друг в друге

Долгое время белорусские власти ценили австрийцев в основном из-за их инвестиций. Эта страна Евросоюза – одна из лидеров по инвестициям в нашу страну. Самые яркие примеры – деньги Raiffeisenbank, который контролирует «Приорбанк», и холдинга Telekom Austria AG, который стоит за компаней velcom.

В последние годы к экономическому сотрудничеству добавилось и то, что Себастьян Курц благосклонно смотрит на миротворческие инициативы Минска. Тогда как отношение других стран Евросоюза можно в лучшем случае охарактеризовать как равнодушное.

Австрийские власти стали для Лукашенко и Макея шансом начать играть большую роль на международной арене.

Заинтересованность Вены в официальном Минске во многом схожая.

С одной стороны хорошими отношениями они защищают австрийские инвестиции от волюнтаристских решений белорусских властей (в нашей стране зарегистрировано почти 90 предприятий с австрийским капиталом).

С другой стороны, Вена, как и Минск, пытается играть роль моста между Западом и Востоком. Курц и новое руководство Австрии выступает за нормализацию отношений Евросоюза с Россией и поэтапную отмену санкций при выполнении Минских соглашений.

В прошлом году Владимир Путин даже приехал на свадьбу руководителя МИД Австрии, что наделало много шуму (после этого визит Лукашенко в Вену вряд ли вызовет большее негодование).

Себастьян Курц заявлял, что хочет помочь разрешить конфликта в Донбассе – и в этом его цель сходиться со стремлением белорусских властей.

Почему австрийского канцлера Курца так тянет к Лукашенко?

Фото: dpa.com

Неделю назад Макей сказал:

«Наши страны исходят из необходимости снижения конфронтации и укрепления стабильности в нашем регионе и в мире в целом. Мы исходим из философии строительства мостов, а не новых разделительных линий в Европе».


Можно допустить, что в Минске и Вене пришли к выводу: стать союзниками в миротверчекой миссии им намного более выгодно, чем перетаскивать одеяло друг на друга.

Лукашенко был недоволен "полетом на одном крыле". Прошло почти два года – что сделано?

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году может случиться прорыв в отношениях официального Минска и страны Евросоюза.
 
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