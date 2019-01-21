Почему австрийского канцлера Курца так тянет к Лукашенко?

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Фото: belapan.by

Минск благодарен Вене за «храбрость»

Фото: mfa.gov.by

Курц уже дважды встречался с Лукашенко и поддерживает с ним контакт

В этом году Лукашенко и Курц могут обменяться визитами

«В ближайшее время мы встретимся с руководством Австрии в Вене, мы готовим такое мероприятие, такую встречу. Я хочу, чтобы это была продуктивная встреча».

Фото: president.gov.by

Почему Минск и Вена заинтересованы друг в друге

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«Наши страны исходят из необходимости снижения конфронтации и укрепления стабильности в нашем регионе и в мире в целом. Мы исходим из философии строительства мостов, а не новых разделительных линий в Европе».