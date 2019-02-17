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Гололедица и переменная облачность ожидаются в Беларуси 18 февраля

17.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси 18 февраля, по западу страны потеплеет, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
В понедельник будет переменная облачность без существенных осадков. Лишь ночью по западу местами ожидаются небольшие дожди, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется ночью северо-западный умеренный, днем слабый.
 
Температура воздуха ночью составит от 7 до 1 градуса мороза, днем - от минус 2 до плюс 3 градусов. По западу страны будет теплее: ночью от нуля до плюс 3 градусов, днем воздух прогреется до плюс 4-6 градусов. 
 
 
 
 
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Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси 18 февраля, по западу страны потеплеет, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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