Гололедица и переменная облачность ожидаются в Беларуси 18 февраля

Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси 18 февраля, по западу страны потеплеет , сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

осадков . Лишь ночью по западу местами ожидаются небольшие дожди, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется ночью северо-западный умеренный, днем слабый. В понедельник будет переменная облачность без существенных. Лишь ночью по западу местами ожидаются небольшие дожди, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 1 градуса мороза, днем - от минус 2 до плюс 3 градусов. По западу страны будет теплее: ночью от нуля до плюс 3 градусов, днем воздух прогреется до плюс 4-6 градусов.