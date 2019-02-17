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Гололедица и переменная облачность ожидаются в Беларуси 18 февраля
17.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси 18 февраля, по западу страны
В понедельник будет переменная облачность без существенных
Температура воздуха ночью составит от 7 до 1 градуса мороза, днем - от минус 2 до плюс 3 градусов. По западу страны будет теплее: ночью от нуля до плюс 3 градусов, днем воздух прогреется до плюс 4-6 градусов.
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Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси 18 февраля, по западу страны потеплеет, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
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