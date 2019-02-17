Гульсум ИСМАИЛОВА-ПРОКОПЧИК: «Я никогда ни о чем не жалею…»

Она родилась в Казахстане, выросла в России и вот уже четырнадцать лет живет в Ганцевичах. Мать и старший брат Ренат зовут ее Гульсум, друзья, знакомые и клиенты по парикмахерским услугам – просто Галя.

Семья Гульсум Исмаиловой жила в Подмосковье. На улице Вишневой стоял большой кирпичный дом, благоухающий в огромном количестве удивительных клематисов, роскошных кустов роз, сирени, жасмина. В этом доме жило счастье. Взрослые ладили между собой, а дети дружили и любили друг друга. Скажете, что все как в сказке? Может быть.

– И вдруг умер отец. Скоропостижно. А для всех нас он был надежной, каменной стеной, – вспоминает Галина. – Но после его ухода мать не опустила руки: она много работала, в рабочей столовой пропадала практически весь день, чтобы иметь достойный заработок на содержание семьи. И понимая, что она одна в ответе за нас, детей, волшебная сказка потихоньку начала превращаться в быль. Строгость, контроль, четкое выполнение порученного, постоянное внимание к учебе в школе… Но уважение и любовь к маме в наших сердцах не угасали. Скажу больше: ее слово было, есть и всегда будет для нас с братом законом.

В Ганцевичах Галина, уже под фамилией Прокопчик, оказалась не случайно. В тихий, полесский городок ее привела большая любовь. Здесь она построила кооперативную квартиру, здесь главные уроки жизни получил ее старший сын Рефат, родились сыновья-близнецы Андрей и Миша. А в мае прошлого года поближе к дочери переехала жить и мама Кафья Тагировна. В свои семьдесят четыре года, можно сказать, что ради дочери и внуков, она совершила героический поступок. В центре города был куплен дом, а среди многочисленных хозяйственных построек нашлось подходящее местечко, чтобы после ремонта оборудовать его под парикмахерскую для дочери под интересным названием «У Гульсум».

– Я не привыкла плакать и жаловаться на безденежье, — признается Галина. – Никогда не боялась трудностей и если двигалась, то только вперед.

Идею сестры заняться малым бизнесом поддержал и старший брат Ренат. Мало того, помог материально. На его деньги были куплены строительные материалы для ремонта, недостающее парикмахерское оборудование.

– В детстве с братом мы любили фантазировать и мечтать, – вспоминает собеседница, – и скажу я вам, некоторым суждено было сбыться. Ренат мечтал стать летчиком – он им стал. Вот уже более тридцати лет служит в Российской авиации. Я хотела быть парикмахером – как видите, у меня тоже все получилось. Поэтому, если человек имеет мечту и старается жить так, как она ему подсказывает, его ожидает успех.

Пять лет назад Галина отмечала свой юбилейный день рождения. От брата она получила неожиданный подарок – дорогие профессиональные ножницы.

– Они помогут тебе заработать деньги и «поднять» ребят, – сказал тогда брат, открывая красный бархатный футляр со стальными ножницами. И его слова стали пророческими, – рассказывает Галина.

На сегодняшний день своим трудом женщина, мать троих детей, зарабатывает не только на хлеб, но, как говорят, и на масло. У нее большая клиентская база, она востребованный и с достаточно хорошей профессиональной репутацией мастер.

– Я очень коммуникабельный человек, – признается Галина, – поэтому без особенных сложностей схожусь с людьми, дружу. За четырнадцать лет, прожитых в Ганцевичах, этот город стал мне родным. Здесь живут удивительно добрые и открытые люди. Здесь я не чувствую себя чужой. А это так важно для человека.

В день Галина Прокопчик в своей уютной парикмахерской принимает до десяти человек. Кто-то приходит к ней просто постричься, кому-то надо сделать прическу и окрасить в другой цвет волосы.

– Кстати, своего первого клиента, который сел ко мне в парикмахерское кресло, я запомнила на всю жизнь, – рассказывает мастер. – Это была азиатка, которая решила окрасить свои темные волосы в белый цвет. Откровенно признаюсь: волосы на ее голове я сожгла. На меня она написала жалобу, но этот случай помог мне извлечь очень важные уроки: постоянно работай над собой, не стесняйся спрашивать у тех, кто знает и умеет больше, а самое главное, не забывай: если человек доверился, сделай все, чтобы он остался доволен твоей работой.

Текст и фото

Галины НИКОЛАЕВОЙ.

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