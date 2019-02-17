﻿ Гульсум ИСМАИЛОВА-ПРОКОПЧИК: «Я никогда ни о чем не жалею…». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гульсум ИСМАИЛОВА-ПРОКОПЧИК: «Я никогда ни о чем не жалею…»

18.02.2019 15:08 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Гульсум ИСМАИЛОВА-ПРОКОПЧИК: «Я никогда ни о чем не жалею…»Она родилась в Казахстане, выросла в России и вот уже четырнадцать лет живет в Ганцевичах. Мать и старший брат Ренат зовут ее Гульсум, друзья, знакомые и клиенты по парикмахерским услугам – просто Галя.
Семья Гульсум Исмаиловой жила в Подмосковье. На улице Вишневой стоял большой кирпичный дом, благоухающий в огромном количестве удивительных клематисов, роскошных кустов роз, сирени, жасмина. В этом доме жило счастье. Взрослые ладили между собой, а дети дружили и любили друг друга. Скажете, что все как в сказке? Может быть.
– И вдруг умер отец. Скоропостижно. А для всех нас он был надежной, каменной стеной, – вспоминает Галина. – Но после его ухода мать не опустила руки: она много работала, в рабочей столовой пропадала практически весь день, чтобы иметь достойный заработок на содержание семьи. И понимая, что она одна в ответе за нас, детей, волшебная сказка потихоньку начала превращаться в быль. Строгость, контроль, четкое выполнение порученного, постоянное внимание к учебе в школе… Но уважение и любовь к маме в наших сердцах не угасали. Скажу больше: ее слово было, есть и всегда будет для нас с братом законом.
В Ганцевичах Галина, уже под фамилией Прокопчик, оказалась не случайно. В тихий, полесский городок ее привела большая любовь. Здесь она построила кооперативную квартиру, здесь главные уроки жизни получил ее старший сын Рефат, родились сыновья-близнецы Андрей и Миша. А в мае прошлого года поближе к дочери переехала жить и мама Кафья Тагировна. В свои семьдесят четыре года, можно сказать, что ради дочери и внуков, она совершила героический поступок. В центре города был куплен дом, а среди многочисленных хозяйственных построек нашлось подходящее местечко, чтобы после ремонта оборудовать его под парикмахерскую для дочери под интересным названием «У Гульсум».
– Я не привыкла плакать и жаловаться на безденежье, — признается Галина. – Никогда не боялась трудностей и если двигалась, то только вперед.
Идею сестры заняться малым бизнесом поддержал и старший брат Ренат. Мало того, помог материально. На его деньги были куплены строительные материалы для ремонта, недостающее парикмахерское оборудование.
– В детстве с братом мы любили фантазировать и мечтать, – вспоминает собеседница, – и скажу я вам, некоторым суждено было сбыться. Ренат мечтал стать летчиком – он им стал. Вот уже более тридцати лет служит в Российской авиации. Я хотела быть парикмахером – как видите, у меня тоже все получилось. Поэтому, если человек имеет мечту и старается жить так, как она ему подсказывает, его ожидает успех.
Пять лет назад Галина отмечала свой юбилейный день рождения. От брата она получила неожиданный подарок – дорогие профессиональные ножницы.
– Они помогут тебе заработать деньги и «поднять» ребят, – сказал тогда брат, открывая красный бархатный футляр со стальными ножницами. И его слова стали пророческими, – рассказывает Галина.
На сегодняшний день своим трудом женщина, мать троих детей, зарабатывает не только на хлеб, но, как говорят, и на масло. У нее большая клиентская база, она востребованный и с достаточно хорошей профессиональной репутацией мастер.
– Я очень коммуникабельный человек, – признается Галина, – поэтому без особенных сложностей схожусь с людьми, дружу. За четырнадцать лет, прожитых в Ганцевичах, этот город стал мне родным. Здесь живут удивительно добрые и открытые люди. Здесь я не чувствую себя чужой. А это так важно для человека.
В день Галина Прокопчик в своей уютной парикмахерской принимает до десяти человек. Кто-то приходит к ней просто постричься, кому-то надо сделать прическу и окрасить в другой цвет волосы.
– Кстати, своего первого клиента, который сел ко мне в парикмахерское кресло, я запомнила на всю жизнь, – рассказывает мастер. – Это была азиатка, которая решила окрасить свои темные волосы в белый цвет. Откровенно признаюсь: волосы на ее голове я сожгла. На меня она написала жалобу, но этот случай помог мне извлечь очень важные уроки: постоянно работай над собой, не стесняйся спрашивать у тех, кто знает и умеет больше, а самое главное, не забывай: если человек доверился, сделай все, чтобы он остался доволен твоей работой.
Текст и фото
Галины НИКОЛАЕВОЙ.

(Visited 4 times, 4 visits today)
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она родилась в Казахстане, выросла в России и вот уже четырнадцать лет живет в Ганцевичах. Мать и старший брат Ренат
 
Новости дня
Новости разные
 
Любовь живет три года. Жена Марата Башарова уходит от него
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.02.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Перамога (Дятлово)
18.02.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика