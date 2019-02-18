ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Племянница Сергея Скрипаля заявила о его смерти и кремации

18.02.2019 19:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Племянница Сергея Скрипаля выразила уверенность в том, что ее дядя скончался в Великобритании.

Ранее Sobesednik.ru писал со ссылкой на The Sunday Times, что у экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля возникли проблемы со здоровьем. По данным издания, россиянин вряд ли сможет окончательно восстановиться после отравления в марте прошлого года. 

Виктория Скрипаль заявила ФАН, что ее дяди уже нет в живых. На такую мысль ее навели и новость о его плохом самочувствии, и то обстоятельство, что английские правоохранительные органы скрывают информацию о бывшем агенте ГРУ и его дочери Юлии. 

«Нам не показывают Скрипалей – ни здоровых, ни больных. Через две недели будет годовщина произошедшего. Раз Сергея нам не показывают, он должен умереть. А Юля по логике жанра изъявит желание кремировать папу. Ей выдадут урну, и она ее захоронит рядом с мамой и братом. Все. Только он уже давно кремирован и стоит в урне», – сказала Виктория Скрипаль. 

По словам женщины, она не общалась с Сергеем и Юлией больше полугода. 

Напомним, экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии 4 марта в Солсбери. По данным британской стороны, их отравили ядом «Новичок», который разрабатывали на территории СССР. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в организации этого покушения. 

Скрипаль работал в разведке до 1999 года. В 2004 году ему дали 13 лет тюрьмы за государственную измену. В 2010 году он получил убежище в Великобритании, после того как его обменяли за рубеж на российских агентов, пойманных в США.

Отметим, что Виктория Скрипаль, которая до инцидента в Солсбери редко виделась с дядей и двоюродной сестрой, стала часто общаться с журналистами после попытки отравить экс-агента ГРУ. Она с самого начала отстаивала ту точку зрения, что Москва не имеет отношения к попытке убийства Скрипалей.


 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Племянница Сергея Скрипаля выразила уверенность в том, что ее дядя скончался в Великобритании.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Водитель плакал: "Там люди!"». Что творилось в Ружанах, где бревна насмерть придавили бабушку и младенца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика