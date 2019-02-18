Районное профориентационное мероприятие для учащихся IX классов «Выбор профессии – мое будущее»

16 февраля 2019 года на базе государственного учреждения образования «Гимназия г.Дзержинска» состоялось районное профориентационное мероприятие для учащихся IX классов Дзержинского района «Выбор профессии – мое будущее», в котором приняли участие 112 учащихся.

Встреча началась с краткой беседы о профессиях. Учащиеся узнали, что в «Международном стандарте классификации профессий» описано 9333 профессий. По мере технического прогресса и изменения общественного устройства появляется и множество новых специальностей. Так как же выбрать, какая лучше всего подходит именно для вас? В этом учащимся помогли представители градообразующих предприятий Дзержинского района:

Апанасик Виктор Иванович, заместитель директора ОАО «Амкадор-ДОМЗ»;

Савостяник Виталий Сергеевич, начальник участка сборки ЗАО «Штадлер-Минск»;

Кадлубович Лариса Николаевна, специалист по кадрам ОАО «Крутогорье-Петковичи»;

Кожемякин Илья Васильевич, технолог ОАО «Салео»;

Колесник Дмитрий Александрович, начальник технического отдела ОАО «ДЭМЗ»;

Короленок Денис Сергеевич, заместитель главного инженера ОАО «Агрокомбинат Дзержинский»;

Дмитриченко Елена Николаевна, педагог-психолог государственного учреждения образования «Областной аграрно-технический профессиональный лицей».

Учащиеся просмотрели видеофильмы о ведущих предприятиях района, познакомились с условиями труда на производстве, потребностями в кадрах, а также узнали в каких высших и средних специальных учебных заведениях можно получить данную профессию.

Учащиеся единодушно отметили, что данное мероприятие поможет определиться с профессиональным будущим. Вам, дорогие учащиеся, выбирать! «Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само вас отыщет»,- верно отметил известный педагог К.Д.Ушинский.

















