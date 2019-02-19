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Роскошь по-корейски: Genesis обновила удлиненный седан G90 L

20.02.2019 08:49 — Разное | Tut.by  
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Минувшей осенью корейская Genesis модернизировала стандартный седан G90, а теперь очередь дошла и до удлиненной модификации G90 L, которая является формальным конкурентом Mercedes-Maybach S-класса.


Как и исходный седан, корейский лимузин получил иное оформление решетки радиатора, фар и задних фонарей, измененные капот и крылья, а также новые колесные диски с ажурными спицами. Габариты у машины остались прежними — от носа до хвоста у G90 L насчитывается 5,49 м, что на 29 см больше, чем у обычного G90 и примерно на 4 см длиннее вышеупомянутой Maybach-версии S-класса. Колесная база у G90 L растянута до внушительных 3,45 м.


Салон лимузина декорирован натуральным деревом, на заднем ряду предусмотрены индивидуальные сиденья, разделенные массивным центральным тоннелем, в списке оснащения есть климат-контроль на четыре зоны, дисплеи мультимедийного комплекса для задних седоков (в распоряжении сидящего справа пассажира есть также выдвижная подставка для ног) и специальные ниши для документов в обшивке центральных стоек.


Атмосферный V8 объемом 5 л и мощностью 425 лошадиных сил изменений не претерпел. Работает мотор в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Обновленный G90 L уже поступил в корейскую продажу — у себя на родине удлиненный седан доступен от 137 500 долларов в пересчете.

 
 
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Минувшей осенью корейская Genesis модернизировала стандартный седан G90, а теперь очередь дошла и до удлиненной модификации G90 L, которая является формальным...
 
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