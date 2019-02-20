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На Быховщине стартовал единый день безопасности

21.02.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Первый день акции начался со встречи с жителями агрогородка Мокрое. Показ аварийно-спасательной техники и оборудования, где учащиеся ГУО «Мокрянский УПК д/с-СШ» с восторгом примеряли снаряжение и изучали возможности пожарного автомобиля. В это время взрослое население агрогородка собралось в актовом зале сельского дома культуры. Начальник Быховского РОЧС Дмитрий Красноперов довел до участников схода оперативную обстановку на территории района, подробно описав причины возникновения пожаров произошедших на территории района в 2018 году, а первый заместитель начальника учреждения «Могилевское областное управления МЧС Республики Беларусь» Дмитрий Лакиза рассказал об обстановке с пожарами и гибелью на них людей в Могилевской области, акцентировав внимание на необходимости установки автономных пожарных извещателей.

На Быховщине стартовал единый день безопасности


На Быховщине стартовал единый день безопасности


На Быховщине стартовал единый день безопасности


На Быховщине стартовал единый день безопасности


На Быховщине стартовал единый день безопасности


На Быховщине стартовал единый день безопасности


На Быховщине стартовал единый день безопасности


На Быховщине стартовал единый день безопасности


На Быховщине стартовал единый день безопасности

В трудовых коллективах района спасатели довели до присутствующих основные правила пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, рассказали о пожарах с гибелью людей, актуальности установки мобильного приложения «МЧС Беларуси: помощь рядом».

В этот день также не остались без внимания учащиеся городских школ. На базе районного кабинета ОБЖ состоялся день открытых дверей. С ребятами провели обучающие игры и викторины. Организаторы мероприятия рассказали о том, как уберечь себя от беды и обучили правилам поведения при различных нештатных ситуациях. А жители одного из городских общежитий приняли участие в отработке плана эвакуации при проведении тактико-специальных занятий.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко

 
 
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Первый день акции начался со встречи с жителями агрогородка Мокрое. Показ аварийно-спасательной техники и оборудования, где учащиеся ГУО «Мокрянский УПК
 
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