На Быховщине стартовал единый день безопасности

Первый день акции начался со встречи с жителями агрогородка Мокрое. Показ аварийно-спасательной техники и оборудования, где учащиеся ГУО «Мокрянский УПК д/с-СШ» с восторгом примеряли снаряжение и изучали возможности пожарного автомобиля. В это время взрослое население агрогородка собралось в актовом зале сельского дома культуры. Начальник Быховского РОЧС Дмитрий Красноперов довел до участников схода оперативную обстановку на территории района, подробно описав причины возникновения пожаров произошедших на территории района в 2018 году, а первый заместитель начальника учреждения «Могилевское областное управления МЧС Республики Беларусь » Дмитрий Лакиза рассказал об обстановке с пожарами и гибелью на них людей в Могилевской области, акцентировав внимание на необходимости установки автономных пожарных извещателей.





















































В трудовых коллективах района спасатели довели до присутствующих основные правила пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, рассказали о пожарах с гибелью людей, актуальности установки мобильного приложения « МЧС Беларуси: помощь рядом».

В этот день также не остались без внимания учащиеся городских школ. На базе районного кабинета ОБЖ состоялся день открытых дверей. С ребятами провели обучающие игры и викторины. Организаторы мероприятия рассказали о том, как уберечь себя от беды и обучили правилам поведения при различных нештатных ситуациях. А жители одного из городских общежитий приняли участие в отработке плана эвакуации при проведении тактико-специальных занятий.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко