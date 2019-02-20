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День профилактики инфекций, передающихся половым путем

21.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Инфекции, передающиеся половым путем – это группа инфекционных заболеваний, которые передаются в основном посредством полового контакта от больного человека к здоровому. Эксперты Всемирной Организации здравоохранения подсчитали: каждый шестой житель земного шара страдает какой-либо из болезней, передаваемых половым путем.

К ИППП относят сифилис, гонорею, хламидийную и микоплазменную инфекцию, трихомониаз, герпетическую и папилломавирусную инфекцию половых органов. Помимо этого, половым путем передается такая инфекция, как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий заболевание, называемое СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита).

ВИЧ-инфекция – это хроническое, медленно прогрессирующее заболевание, которое поражает клетки иммунной системы. В результате ее работа угнетается, организм больного теряет возможность защищаться от разнообразных бактериальных, грибковых и вирусных заболеваний, а также препятствовать развитию злокачественных опухолей, что через некоторое время ведет к смерти больного. При половых контактах, помимо ИППП, ВИЧ-инфекции, передаются вирусные гепатиты В и С, а также некоторые другие заболевания (чесотка, лобковые вши, контагиозный моллюск).

Меры профилактики и защиты от ИППП:

1). Самым надёжным способом защиты от ИППП является супружеская верность, целомудрие, моральная чистота, недопущение слишком раннего начала половой жизни вне брака;

2). Сократить до минимума число сексуальных партнёров;

3). Избегать случайных половых связей;

4). Применять при половых связях презерватив;

5). Соблюдать правила личной гигиены;

6). Вести здоровый образ жизни;

7). Обращаться к врачу при малейших симптомах и не заниматься самолечением.


 
 
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