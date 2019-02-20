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Белорусы взяли «бронзу» в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

21.02.2019 20:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусы взяли «бронзу» в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»
Белорусская федерация биатлона

В «Раубичах» продолжился чемпионат Европы-2019 по биатлону. Во второй соревновательный день копилка сборной Беларуси пополнилась «бронзой». Наша команда стала третьей в смешанной эстафете.

Белорусы взяли «бронзу» в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в «Раубичах» Кривко завоевала «бронзу» на чемпионате Европы по биатлону в «Раубичах»

Стартером нашей команды была Динара Алимбекова, которая затратила лишь один дополнительный патрон на «лежке» и сумела передать эстафету на первой позиции. Болельщики ждали на трассе Ирину Кривко, которая изначально была заявлена в гонку, однако на старт второго этапа вышла Анна Сола.

Наша биатлонистка не подвела, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах и также передала эстафету на первом месте. Продолжил лидерскую традицию Роман Елетнов, который взял три дополнительных патрона на стрельбе, однако благодаря высокой скорости на лыжне сумел сохранить преимущество над всеми соперниками.

Финишером нашей команды был Сергей Бочарников. На протяжении всего этапа наш спортсмен на равных боролся с олимпийским чемпионом из Швеции Себастьяном Самуэльсоном. На заключительной стрельбе белорусский представитель воспользовался сразу двумя дополнительными патронами, а вот нервы шведа оказались крепче, он не допустил осечек. Без дополнительных патронов справился на последней стрельбе и Филипп Хорн, который также обошел Сергея Бочарникова. В то же время наш спортсмен не позволил приблизиться к себе чемпиону мира из России Максиму Цветкову и пересек финишную черту на третьем месте.

Отметим, что это вторая медаль сборной Беларуси на домашнем чемпионате Европы по биатлону. Ранее Ирина Кривко также завоевала «бронзу» в индивидуальной гонке на 15 км.

Сегодня также состоялась одиночная смешанная эстафета. Наша сборная в составе Елены Кручинкиной и Владимира Чепелина замкнула десятку лучших. «Золото» завоевали россияне Евгения Павлова и Дмитрий Малышко. «Серебро» досталось шведам, «бронза» – французам.

Чемпионат Европы-2019 по биатлону в «Раубичах» продолжится 23 февраля. В 11.00 состоится мужской спринт, в 14.00 – женский спринт. Завершится соревновательная программа континентального первенства 24 февраля гонками преследования.

 
 
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Копилка сборной Беларуси на домашнем чемпионате Европы по биатлону пополнилась еще одной наградой.
 
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