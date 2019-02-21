Беларусь вошла в десятку стран с худшими показателями защищенности граждан от хакеров

Аналитический ресурс Comparitech, специализирующийся в вопросах онлайн-безопасности, изучил уровень защищенности от киберпреступников в 60 странах мира и ранжировал их по этому показателю.

Оценивались доля пользователей мобильного и обычного интернета, чьи гаджеты в 2018 году подверглись заражению вредоносными программами, число жертв кибермошенничества в финансовой сфере, развитость законодательства в этой сфере и т.п.

В пятерку лидеров вошли Япония, Франция, Канада, Дания и США.

Беларусь же авторы рейтинга поместили на восьмую позицию с конца - по оценке экспертов, ситуация с кибербезопасностью у наших граждан лучше, чем у жителей Алжира, Индонезии, Вьетнама, Танзании, Узбекистана, Бангладеша, Пакистана, но значительно хуже, чем к примеру, у соседних Украины (оказавшейся на 10-м месте с конца) и России, которая заняла 23-ю позицию среди лучших, при этом специалисты внесли ее в список стран с наилучшим законодательством в сфере кибербезопасности.

Процент мобильных телефонов, зараженных вредоносным ПО, в Беларуси эксперты оценили в 9,33%, компьютеров - 31,1%, процент атак со стороны криптомайнеров - 9,73%.

Несмотря на то, что некоторые страны имеют явные сильные и слабые стороны, есть определенные возможности для улучшения в каждом из них. Нужно ли им усиливать свое законодательство или пользователям нужна помощь в обеспечении лучшей защиты на их компьютерах и мобильных устройствах - еще предстоит пройти долгий путь, чтобы сделать наши страны кибербезопасными, - отметили авторы исследования. - Кроме того, поскольку ландшафт кибербезопасности постоянно меняется (например, быстро растет число атак, связанных с майнингом криптовалют), странам необходимо пытаться опережать киберпреступников на один шаг".