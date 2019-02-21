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Какая-то тактика и «усы надежды». Готовы вспомнить лучшие спортивные мемы?

22.02.2019 12:00 — Разное | Tut.by  
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Спорт — это не только жизнь, но и бесконечный источник мемов: болельщики, судьи, тренеры и сами спортсмены регулярно снабжают нас отборными гэгами. Специально для вас мы отобрали 16 лучших мемов, посвященных спорту — тут и про футбольчик шутки имеются, и про киберспорт с ММА лулзы найдутся.

Прыжок Хабиба


Дуэль Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора должна была стать главным боем 2018 года: бойцы находятся в топе ММА, ненавидят друг друга и периодически обмениваются прямыми оскорблениями. У этого поединка была долгая прелюдия, но сам бой продлился всего четыре раунда: Хабиб уложил Конора удушающим приемом, после чего перепрыгнул через октагон и напал на спарринг-партнера Макгрегора. В это же время секундант Нурмагомедова бросился на самого ирландца, а охрана задержала российского бойца под улюлюканье толпы.

Фото: argumenti.ru

Итогом потасовки стало девятимесячное отстранение Хабиба Нурмагомедова от боев и штраф в 500 тысяч долларов, а Конора Макгрегора отстранили от поединков на шесть месяцев и оштрафовали на 50 тысяч долларов. Упс.

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