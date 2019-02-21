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«Серьезный вызов - старение кадров». В какой сфере работает больше всего пенсионеров
В Беларуси остро стоит проблема старения кадров. По данным опроса в 2018 году в Минске в среднем 16% работников достигли пенсионного возраста. Об этом рассказала начальник отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Светлана Леончик.
Специалисты считают, что старение кадров сегодня — это серьезный вызов.
— В организациях системы образования, сфере операций с недвижимостью удельный вес таких работников значительно выше. Замещение возрастных кадров новыми подготовленными специалистами может стать проблемой для многих нанимателей уже завтра, — отметила Светлана Леончик.
Самые молодые кадры трудятся в сфере IT, финансовой деятельности и страхования. Эти отрасли наиболее привлекательны для молодежи. Там есть возможности карьерного роста, высокие зарплаты, гибкие графики работы.
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По данным опроса в 2018 году в среднем 16% работников достигли пенсионного возраста. В какой сфере в Минске работает больше всего пенсионеров.
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