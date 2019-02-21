﻿ «Юнисон» выпустит новые электромобили: седан и кроссовер. В плане - грузовики, бусы, коммунальная техника. 21.by
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«Юнисон» выпустит новые электромобили: седан и кроссовер. В плане - грузовики, бусы, коммунальная техника

22.02.2019 17:19 — Разное | Tut.by  
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Белорусский завод-автопроизводитель «Юнисон» планирует в этом году довести модельный ряд автомобилей до трех единиц: кроме субкомпактного Zotye E200EV запустить сборку седана и среднеразмерного кроссовера.


В конце прошлого года в мире эксплуатировалось 5 млн электромобилей, а продано их было в 2018-м — 2 млн 018 тысяч, в т.ч. 94 тысяч 57 — чистые «электрики», а 113 443 машин- гибриды.

— Доля электромобилей среди всего автопарка — 2,1%. Но их прирост в прошлом году составил 62%. Это говорит о том, что на электромобили начали обращать внимание автопроизводители и население, не исключение Беларусь, — рассказал директор ООО «Юнисон-авто» Дмитрий Шелег.

Однако, представитель «Юнисон» отметил, что одно дело купить электромобиль, другое — его эксплуатировать.

— То, как у нас будут идти продажи, зависит от развития зарядной сети. Ее строительство должно опережать продажи, чтобы приобретя дорогостоящую игрушку люди могли пользоваться ею, безболезненно доезжать из одной точки в другую. С этого года «Белоруснефть» будет увеличивать число электрозаправок.

В Беларуси в конце 201 года было 80 зарядных станций. К примеру, в Грузии их 150, Украине — более 1000, Голландии — более 33 000.

Дмитрий Шелег отметил, что для того, чтобы приступить к сборке автомобиля они выбирали их образцы среди лучших из китайского автопрома. В 2018 году на заводе начали собирать первый электромобиль — Zotye E200EV, который в январе 2019-го уже поступил в продажу в Беларуси.


Фото: Павел Мурашко

— В этом году мы запланировали довести модельный ряд до 3 единиц: добавить еще седан и среднеразмерный кроссовер. Предполагалось, что седан, который мы будем собирать — Zotye Z500EV. Он красивый, но нам не удалось вывести его на рынок — так сложились обстоятельства, что нам не смогут поставлять комплекты для этого авто. А машиной уже интересовались. Скоро мы найдем ему замену и объявим об этом.

Прорабатывает предприятие и вопрос производства грузовых автомобилей, автобусов, автомобилей для коммунальных служб — «те пробеги, которые у нас сейчас имеет такая техника, позволяет использовать вместо них электромобили».

Чтобы воплотить в жизнь задуманное завод сотрудничает с конструкторским подразделением объединенного института надежности машин Академии наук. Там ведутся работы по разработке каркасной коммунальной машины и по созданию основных узлов, конденсатора.


Фото: Павел Мурашко

— Никаких преткновений с Минпромом по выпуску транспорта у нас нет и быть не может. Потому что любое производство продукции предварительно оговаривается, просчитывается. Это не происходит так, что мы выпустили, а потом бегаем и ищем, куда же это все пристроить.

Уровень локализации для сборки авто на заводе пока находится на нулевой отметке. Это планируется изменить — завод работает над этим, но это касается автомобилей с бензиновыми двигателями.

— Пока мы только начали эту работу, она будет продолжаться. Когда мы выйдем на серийное производство, то локализация будет достигать 50%. Это будет связано с тем, что авто мы будем не собирать, а варить и красить.

 
 
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