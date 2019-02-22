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Служит в «крылатой гвардии»

23.02.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Наш земляк Никита Никоненко (на снимке) — гвардии рядовой прославленной 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, служит в 357-м гвардейском парашютно-десантном батальоне на должности пулеметчика.

Об этом нам написал гвардии майор Александр Пастернак. Он подчеркнул, что за время службы Никита зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны является надежным помощником и правой рукой для командира и старшим братом для сослуживцев. Родным и близким солдата, конечно, будет приятно услышать, что командование характеризует молодого человека, как дисциплинированного, исполнительного, трудолюбивого и старательного.

Служит в «крылатой гвардии»

Подробнее читайте в №15 от 22.02.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv

 

 
 
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Наш земляк Никита Никоненко (на снимке) — гвардии рядовой прославленной 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, служит в 357-м гвардейском...
 
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