Служит в «крылатой гвардии»

Наш земляк Никита Никоненко (на снимке) — гвардии рядовой прославленной 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, служит в 357-м гвардейском парашютно-десантном батальоне на должности пулеметчика.

Об этом нам написал гвардии майор Александр Пастернак. Он подчеркнул, что за время службы Никита зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны является надежным помощником и правой рукой для командира и старшим братом для сослуживцев. Родным и близким солдата, конечно, будет приятно услышать, что командование характеризует молодого человека, как дисциплинированного, исполнительного, трудолюбивого и старательного.





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