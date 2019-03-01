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Citroen и немецкая Possl создали полноприводный кемпер для велолюбителей
Разместиться в уютном и вместительном кемпере после длительной велопрогулки? Почему бы и нет! Похоже, примерно так и рассудили создатели концептуального автодома на основе минивэна SpaceTourer, который воочию можно будет увидеть на стенде Citroen на грядущем Женевском автосалоне.
Концепт с довольно-таки неуклюжим обозначением SpaceTourer The Citroenist составит компанию еще одному женевскому шоу-кару от Citroen — Ami One, о котором AUTO.TUT.BY уже
Еще один партнер этого проекта — фирма Possl, известный немецкий производитель автомобилей для отдыха. Собственно, ее мастера и превратили обычный SpaceTourer в кемпер с массой полезных приспособлений для дальних вылазок с велопрогулками.
В походной конфигурации такой кемпер может перевозить до четырех человек — два спальных места имеются в салоне, а еще два человека могут заночевать на втором «ярусе» под раскладной крышей с москитной сеткой. Также на борту SpaceTourer The Citroenist предусмотрены специальные крепления для перевозки двух велосипедов.
По сравнению с исходным минивэном у шоу-кара, оснащенного 150-сильным турбодизелем BlueHDi, увеличен дорожный просвет, систему полного привода для концепта предоставила компания Automobiles Dangel из Эльзаса.
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Разместиться в уютном кемпере после длительной велопрогулки? Почему бы и нет! Похоже, примерно так и рассудили создатели концептуального автодома на основе...
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