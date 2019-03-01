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Citroen и немецкая Possl создали полноприводный кемпер для велолюбителей

02.03.2019 13:41 — Разное | Tut.by  
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Разместиться в уютном и вместительном кемпере после длительной велопрогулки? Почему бы и нет! Похоже, примерно так и рассудили создатели концептуального автодома на основе минивэна SpaceTourer, который воочию можно будет увидеть на стенде Citroen на грядущем Женевском автосалоне.


Концепт с довольно-таки неуклюжим обозначением SpaceTourer The Citroenist составит компанию еще одному женевскому шоу-кару от Citroen — Ami One, о котором AUTO.TUT.BY уже рассказывал. Создан кемпер сугубо ради рекламных целей — а именно, продвижения нового велосипеда, который называется «Rider the Citroenist by Martone». На созданный Citroen в сотрудничестве с компанией Martone Cycling байк массой всего 12 кг уже принимаются заказы — цены начинаются от 950 евро. Выпустят его лимитированным тиражом.


Еще один партнер этого проекта — фирма Possl, известный немецкий производитель автомобилей для отдыха. Собственно, ее мастера и превратили обычный SpaceTourer в кемпер с массой полезных приспособлений для дальних вылазок с велопрогулками.


В походной конфигурации такой кемпер может перевозить до четырех человек — два спальных места имеются в салоне, а еще два человека могут заночевать на втором «ярусе» под раскладной крышей с москитной сеткой. Также на борту SpaceTourer The Citroenist предусмотрены специальные крепления для перевозки двух велосипедов.


По сравнению с исходным минивэном у шоу-кара, оснащенного 150-сильным турбодизелем BlueHDi, увеличен дорожный просвет, систему полного привода для концепта предоставила компания Automobiles Dangel из Эльзаса.

 
 
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Разместиться в уютном кемпере после длительной велопрогулки? Почему бы и нет! Похоже, примерно так и рассудили создатели концептуального автодома на основе...
 
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