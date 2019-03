14 и 15 июля в "Чижовка-Арене" пройдет два дня больших рок-концертов. Сначала там выступят британцы Bring Me The Horizon, а затем американцы Thirty Seconds To Mars. Оба коллектива приезжали до этого в Минск с аншлагами.



Группа Bring Me The Horizon была основана в 2004 году в Шеффилде, Англия. Их вокалист – один из самых татуированных людей в мире. Их музыка – адреналиновая смесь разных ответвлений метала, альтернативного рока и электроники. На счету коллектива пять студийных альбомов, а в Минск они приедут с шестым. Новый диск "Amo" выйдет в январе 2019 и, судя по двум первым синглам, – "Mantra" и "Wonderful Life" – будет не менее успешным, чем предшественники.



Thirty Seconds To Mars известны не в последнюю очередь благодаря харизматичному фронтмену Джареду Лето, который также является популярным киноактером, обладателем "Оскара" и "Золотого глобуса". При этом он не боится ходить в народ – поклонники должны помнить, как во время прошлого приезда в 2014 году он гулял по Немиге без охраны. Аналогичное происходило даже во время тура по Сибири.

На этот раз группа привезет в Минск лучшие песни и новый альбом "America", который многие назвали самым разнообразным в истории коллектива. Нет проблем и с коммерческим успехом – пластинка дебютировала на второй строчке хит-парада "Биллборд".

Билеты на оба концерта уже в продаже. Цены на концерт Bring Me The Horizon: сидячие – от 67 руб., танцпол – 67 руб., фан-зона – 97 руб. (без комиссии). Стоимость билетов на Thirty Seconds To Mars выше: сидячие – от 80 руб., танцпол – 107 руб., фан-зона – 137 руб. (без комиссии). Продажа на сайте организатора Chg.by и в системе Ticketpro.by . Инфолиния: +375 29 389-86-16.