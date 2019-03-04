Жителей Пинска и района просят сообщать о фактах контрафактного изготовления алкоголя

Алкогольные отравления в течение многих лет занимают ведущее место среди бытовых отравлений по абсолютному числу смертельных исходов. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в ООПП Пинского ГОВД.

Около 98% смертельных исходов наступает до оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, а часто и без вызова скорой помощи. Острые отравления алкоголем обычно связаны с приемом этилового спирта или алкогольных напитков с содержанием этилового спирта более 12%.

Этиловый спирт (этанол) при приеме внутрь быстро всасывается в желудке – 20% и тонком кишечнике 80%. В среднем через 1,5 часа его концентрация в крови достигает максимального уровня в органах с интенсивным кровообращением (мозг, печень, почки). Равновесие концентрации в крови и тканях устанавливается в течение нескольких минут.

Чрезмерное употребление алкогольных напитков, а тем более употребление алкогольных напитков неизвестного происхождения, представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья человека.

Граждане, употребляющие суррогатный, фальсифицированный (контрафактный) алкоголь, алкоголь, приобретенный на нелегальном рынке, подвергают себя большому риску причинения вреда организму (отравление, утрата здоровья, снижение продолжительности жизни, смерть).

Уважаемые жители города Пинска и Пинского района! Если вам стало известно о противоправных фактах изготовления, продажи этилового спирта, суррогатного, фальсифицированного алкоголя или иной спиртосодержащей жидкости, вы всегда можете сообщить анонимно по «телефонам доверия»:

Пинского ГОВД: 31-28-02, 102,

Пинского РОВД: 139, 31-70-25, 31-20-44,

УВД Брестского облисполкома: 8-0162-20-16-47, 27-54-98.

Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!

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