ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Верхнедвинске прошёл конкурс «Армия глазами детей»

05.03.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
Размер текста:
A
A
A
>

В Верхнедвинске прошёл конкурс «Армия глазами детей»

Военным комиссариатом Витебской области совместно с Витебской епархией объявлен конкурс детского рисунка и поделки «Армия глазами детей», посвящённый Дню защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь.

В Верхнедвинске прошёл конкурс «Армия глазами детей»
Первый этап конкурса проведён Верхнедвинским районным военным комиссариатом среди учащихся 1-4 классов Верхнедвинской гимназии. С благодарностью отмечаем активность гимназистов: в конкурсе приняли участие 34 человека. По итогам конкурса отобраны лучшие работы. Победителями в номинации «Армия глазами детей» — рисунок — стали Александра Яскевич (1 «А» класс), Владислав Авдеев (1 «Б» класс), Анна Вайновская (2 «А» класс), Арсений Симанкович (2 «А» класс), Кирилл Коновальченко (2 «Б» класс), Ксения Головач (3 «Б» класс).
В номинации «Армия глазами детей» — поделка — лучшими стали работы Марии Васючёнок (1 «Б» класс), Дмитрия Яскевича (1 «Б» класс), Данилы Кузьмича (2 «А» класс), Арсения Симанковича (2 «А» класс), Виолетты Романовской (3 «Б» класс).
В конкурсе также приняли участие дети работников Верхнедвинского районного военного комиссариата. Лучшими стали работы Дианы Габрусёнок, Яны Вашкевич, Владислава Вашкевича и Александра Петрова.
Лучшие работы направлены в военный комиссариат Витебской области. Все участники конкурса награждены грамотами и призами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Военным комиссариатом Витебской области совместно с Витебской епархией объявлен конкурс детского рисунка и поделки «Армия глазами детей», посвящённый Дню...
 
Новости дня
Новости разные
 
И физик, и лирик: как Жорес Алферов начинал свой путь к науке в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика