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В Верхнедвинске прошёл конкурс «Армия глазами детей»
05.03.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Военным комиссариатом Витебской области совместно с Витебской епархией объявлен конкурс детского рисунка и поделки «Армия глазами детей», посвящённый Дню защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь.
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> Военным комиссариатом Витебской области совместно с Витебской епархией объявлен конкурс детского рисунка и поделки «Армия глазами детей», посвящённый Дню...
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