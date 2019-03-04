В Верхнедвинске прошёл конкурс «Армия глазами детей»

Военным комиссариатом Витебской области совместно с Витебской епархией объявлен конкурс детского рисунка и поделки «Армия глазами детей», посвящённый Дню защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь.



Первый этап конкурса проведён Верхнедвинским районным военным комиссариатом среди учащихся 1-4 классов Верхнедвинской гимназии. С благодарностью отмечаем активность гимназистов: в конкурсе приняли участие 34 человека. По итогам конкурса отобраны лучшие работы. Победителями в номинации «Армия глазами детей» — рисунок — стали Александра Яскевич (1 «А» класс), Владислав Авдеев (1 «Б» класс), Анна Вайновская (2 «А» класс), Арсений Симанкович (2 «А» класс), Кирилл Коновальченко (2 «Б» класс), Ксения Головач (3 «Б» класс).

В номинации «Армия глазами детей» — поделка — лучшими стали работы Марии Васючёнок (1 «Б» класс), Дмитрия Яскевича (1 «Б» класс), Данилы Кузьмича (2 «А» класс), Арсения Симанковича (2 «А» класс), Виолетты Романовской (3 «Б» класс).

В конкурсе также приняли участие дети работников Верхнедвинского районного военного комиссариата. Лучшими стали работы Дианы Габрусёнок, Яны Вашкевич, Владислава Вашкевича и Александра Петрова.

Лучшие работы направлены в военный комиссариат Витебской области. Все участники конкурса награждены грамотами и призами.