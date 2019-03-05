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«Ради вот этих моментов хочется делать»: рассказываем про дизайнера из агрогородка под Гродно

06.03.2019 22:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Чтобы заниматься модой, не обязательно ехать в большой город, уверена дизайнер одежды из-под Гродно. Она открыла ателье в родном агрогородке Путришки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ради вот этих моментов хочется делать»: рассказываем про дизайнера из агрогородка под Гродно

После окончания учебы девушка мечтала создавать эксклюзивные коллекции. Не просто желание, а талант, неоднократно признанный победами на конкурсах. Собственный бизнес на селе в области шитья одежды государство поддержало субсидией. Историю, которая вдохновляет, узнала корреспондент Галина Буро.

«Ради вот этих моментов хочется делать»: рассказываем про дизайнера из агрогородка под Гродно

Чтобы оказаться на рабочем месте, ей достаточно всего несколько секунд, ведь ателье находится прямо в родительском доме на первом этаже. Не работа, а мечта – теперь уже с уверенностью может сказать Татьяна Русиняк. А ведь еще совсем недавно для молодого дизайнера только после университета не нашлось работы по специальности.

«Ради вот этих моментов хочется делать»: рассказываем про дизайнера из агрогородка под Гродно

Татьяна Русиняк, дизайнер: 
Начать свое дело, конечно, мне помогло то, что я пошла в центр занятости и узнала про то, что вообще есть такое обучение на предпринимательство. И то, что дают субсидию.

«Ради вот этих моментов хочется делать»: рассказываем про дизайнера из агрогородка под Гродно

Как житель сельской местности Татьяна получила субсидию в 2600 рублей. Этих денег как раз хватило на трикотажную и производственную швейные машинки, манекен и профессиональный утюг с парогенератором. Поначалу о швейном ателье знали только местные жители Путришек, но реклама и особенно сарафанное радио сделали свое дело.

«Ради вот этих моментов хочется делать»: рассказываем про дизайнера из агрогородка под Гродно

Галина Буро, СТВ:
От строгих костюмов до роскошных свадебных платьев – индивидуальные заказы посыпались со всей округи, в том числе из Гродно. К тому же Татьяна создает еще и авторские коллекции для модных показов и фестивалей. Например, на мне сейчас какое платье?

Татьяна Русиняк: 
Этника индейцев.

«Ради вот этих моментов хочется делать»: рассказываем про дизайнера из агрогородка под Гродно

А еще она создает украшения, от этностиля до гламура. Продает их в магазины, сотрудничает с модельным агентством.

«Ради вот этих моментов хочется делать»: рассказываем про дизайнера из агрогородка под Гродно

Татьяна Русиняк: 
Очень, конечно, приятно, когда ты что-то делаешь, создаешь, а потом это идет по подиуму. Или когда видишь, что люди счастливы, надев одежду, которую я им сделала. Ради вот этих моментов хочется делать.

«Ради вот этих моментов хочется делать»: рассказываем про дизайнера из агрогородка под Гродно

Сегодня кутюрье вспоминает, как трудно было решиться. На деле же вышло не так страшно: помогли и с деньгами, и с бизнес-планом. Сейчас Татьяна уже точно знает секрет любого успешного проекта – это движение навстречу. И для своего, пусть пока еще малого бизнеса, она видит большие перспективы.

«Ради вот этих моментов хочется делать»: рассказываем про дизайнера из агрогородка под Гродно

И, конечно же, в будущем тоже рассчитывает на помощь государства. Ну а в таких случаях, как отметил Александр Лукашенко во время «Большого разговора», страна всегда подставит плечо.

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Швейное дело, парикмахерские услуги, торговля. Все больше людей решаются открыть свое дело на селе. Только в Гродненском районе в год выдают около восьми субсидий.

«Ради вот этих моментов хочется делать»: рассказываем про дизайнера из агрогородка под Гродно

Нелли Мицура, начальник отдела государственной службы занятости Гродненского райисполкома:
Если гражданин давно планировал это, но никак не мог решиться, то субсидия – как раз и есть такой вариант, который может реализовать мечты гражданина об организации своей индивидуальной деятельности.

«Ради вот этих моментов хочется делать»: рассказываем про дизайнера из агрогородка под Гродно

К слову, за последние три года в Гродненском центре занятости не было ни одного случая, чтобы бизнес по субсидии владелец закрыл. Вот и Татьяна Русиняк работает уже два года и не планирует останавливаться на достигнутом. Впереди пробы себя в новых жанрах, а там не далеко до собственной линии одежды.
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Чтобы заниматься модой, не обязательно ехать в большой город, уверена дизайнер одежды из-под Гродно. Она открыла ателье в родном агрогородке...
 
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