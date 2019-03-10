Минздрав прокомментировал гибель роженицы и ребёнка в роддоме Солигорска





Приказом министра здравоохранения для оценки качества оказания медпомощи была создана спецкомиссия.

Министерство здравоохранения прокомментировало трагическую смерть 38-летней роженицы и ее ребенка в больнице Солигорска, сообщает Sputnik Беларусь.

Резонансная трагедия произошла в Солигорске в начале марта: 38-летняя женщина родила мертвого ребенка. Через сутки скончалась и она.

"Приказом министра здравоохранения №60а от 07.03.2019 создана специальная комиссия для оценки качества оказания медицинской помощи пациентке У. в учреждении здравоохранения "Солигорская центральная районная больница". После проведения анализа случившегося члены комиссии встретятся с родственниками и ответят на все вопросы", — сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава.

Как отметила главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Светлана Нагибович, в Беларуси, как и во всем мире, регистрируется несколько случаев смерти женщин в год от акушерских причин.

"Сегодня, благодаря отработанной разноуровневой системе, в тяжелых ситуациях действует специальный алгоритм оказания медицинской помощи, в том числе с привлечением выездных республиканских и областных бригад реанимационной помощи", — добавила она.

Для экстренной и неотложной медпомощи женщинам в период беременности, родов и после них на базе РНПЦ "Мать и дитя" была создана выездная реанимационная акушерско-гинекологическая бригада. В течение года, по словам Нагибович, она выезжает около 60 раз для помощи в сложных акушерских ситуациях.

"На помощь солигорским врачам выезжали бригады специалистов как областного, так и республиканского уровня. По личному поручению министра дополнительно выезжала и я, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава. Мы постарались, насколько это было возможно в стрессовой для всех ситуации, донести информацию о происходящем родственникам", — отметила Нагибович.

Главная акушер-гинеколог от имени Минздрава выразила соболезнования родным и близким погибших.

"Нам всем трудно принять потерю молодой женщины, которая обратилась к нам за помощью", — заключила она.





Фото со страницы погибшей в соцсети

Ранее сообщалось, что 8 марта житель Солигорска похоронил жену и новорожденного ребёнка. В гражданском браке Ольга и Дмитрий прожили около трёх лет. Два года назад они официально стали семьёй. Летом 2018 года Ольга забеременела. Это был её первый ребёнок. Дмитрий уверяет, что всю беременность жена чувствовала себя хорошо, никаких патологий ни с ней, ни с ребёнком не было.

Со слов мужа погибшей Дмитрия, супруга наблюдалась в женской консультации Солигорской центральной районной больницы, делать УЗИ ездила в частные медцентры Минска, так как знакомая посоветовала им хорошего специалиста. Все результаты женщина привозила местным врачам.

Во вторник утром, 5 марта, Ольга пошла проверять сердцебиение ребёнка. Врачи сказали, что сердцебиение слабое, поэтому «кесарево» перенесли на вторник. Но уже к обеду сказали, что сердце не бьётся, хотя с утра Оля говорила, что чувствовала шевеление.

Врачи приняли решение, что мёртвого ребёнка Оля будет рожать естественным способом. Хотя тёща просила, чтобы ей сделали «кесарево»: всё-таки Оле 38 лет, это должны были быть её первые роды.