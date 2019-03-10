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Минздрав прокомментировал гибель роженицы и ребёнка в роддоме Солигорска
11.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Приказом министра здравоохранения для оценки качества оказания медпомощи была создана спецкомиссия.
Министерство здравоохранения прокомментировало трагическую смерть 38-летней роженицы и ее ребенка в больнице Солигорска,
Резонансная трагедия произошла в Солигорске в начале марта: 38-летняя женщина родила мертвого ребенка. Через сутки скончалась и она.
"Приказом министра здравоохранения №60а от 07.03.2019 создана специальная комиссия для оценки качества оказания медицинской помощи пациентке У. в учреждении здравоохранения "Солигорская центральная районная больница". После проведения анализа случившегося члены комиссии встретятся с родственниками и ответят на все вопросы", — сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава.
Как отметила главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Светлана Нагибович, в Беларуси, как и во всем мире, регистрируется несколько случаев смерти женщин в год от акушерских причин.
Для экстренной и неотложной медпомощи женщинам в период беременности, родов и после них на базе РНПЦ "Мать и дитя" была создана выездная реанимационная акушерско-гинекологическая бригада. В течение года, по словам Нагибович, она выезжает около 60 раз для помощи в сложных акушерских ситуациях.
"На помощь солигорским врачам выезжали бригады специалистов как областного, так и республиканского уровня. По личному поручению министра дополнительно выезжала и я, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава. Мы постарались, насколько это было возможно в стрессовой для всех ситуации, донести информацию о происходящем родственникам", — отметила Нагибович.
Главная акушер-гинеколог от имени Минздрава выразила соболезнования родным и близким погибших.
"Нам всем трудно принять потерю молодой женщины, которая обратилась к нам за помощью", — заключила она.
Со слов мужа погибшей Дмитрия, супруга наблюдалась в женской консультации Солигорской центральной районной больницы, делать УЗИ ездила в частные медцентры Минска, так как знакомая посоветовала им хорошего специалиста. Все результаты женщина привозила местным врачам.
Во вторник утром, 5 марта, Ольга пошла проверять сердцебиение ребёнка. Врачи сказали, что сердцебиение слабое, поэтому «кесарево» перенесли на вторник. Но уже к обеду сказали, что сердце не бьётся, хотя с утра Оля говорила, что чувствовала шевеление.
Врачи приняли решение, что мёртвого ребёнка Оля будет рожать естественным способом. Хотя тёща просила, чтобы ей сделали «кесарево»: всё-таки Оле 38 лет, это должны были быть её первые роды.
Ольга родила около 21.30 5 марта. Ольге делали переливание крови, много крови привозили в операционную. Спустя сутки, около 23 часов 6 марта, Ольга умерла в реанимации. Похороны состоялись 8 марта,
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Министерство здравоохранения прокомментировало трагическую смерть 38-летней роженицы и ее ребенка в больнице Солигорска, сообщает Sputnik Беларусь.
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