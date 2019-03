Малкин достиг рубежа в 1000 очков в НХЛ, Овечкин - в 1200

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин исполнил 2 результативных паса в матче с «Вашингтоном» (5:3), был признан первой звездой поединка и достиг отметки в 1000 (391+609) очков в 848 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

Evgeni Malkin became just the fifth Russian-born player to hit the 1,000-point mark. The @penguins forward currently ranks third all-time in assists among Russian-born players. pic.twitter.com/tWb3eoXo6u