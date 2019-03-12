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Малкин достиг рубежа в 1000 очков в НХЛ, Овечкин - в 1200

13.03.2019 08:57 — Разное | Tut.by  
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин исполнил 2 результативных паса в матче с «Вашингтоном» (5:3), был признан первой звездой поединка и достиг отметки в 1000 (391+609) очков в 848 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

В 64 матчах нынешнего чемпионата Малкин заработал 70 (21+49) результативных баллов.


Евгений Малкин. Фото: nhl.com/ru

Евгений Малкин — 5-й хоккеист из России, добравшийся до рубежа в 1000 бомбардирских баллов в НХЛ.

Эта отметка покорилась также Александру Овечкину (1200 очков), Сергею Федорову (1179), Александру Могильному (1032) и Алексею Ковалеву (1029).

Всего в истории НХЛ до рубежа в 1000 баллов добрались теперь 88 хоккеистов.

Все в том же матче «Питтсбург» — «Вашингтон» очередной бомбардирский юбилей справил и 33-летний капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин, добравшийся до рубежа в 1200 (653+547) результативных очков. Для этого ему потребоваось провести 1072 поединка в регулярных чемпионатах НХЛ.

Александр Овечкин — 49-й хоккеист в истории НХЛ, добравшийся до отметки в 1200 баллов. Среди действующих игроков лиги покорить этот рубеж удалось лишь Джо Торнтону (1469) и Сидни Кросби (1206).

Забросивший в этом матче 2 шайбы капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поздравил капитана соперников с юбилейным бомбардирским достижением.

Овечкин и Кросби выступают в НХЛ с 2005 года, с момента дебюта в лиге и ни разу не меняли команды.

Овечкин является лучшим бомбардиром среди всех российских игроков в истории НХЛ.

В 69 матчах нынешнего сезона Овечкин набрал 78 (46+32) баллов и лидирует в лиге по числу заброшенных шайб (46).

 
 
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин исполнил 2 результативных паса в матче с «Вашингтоном» (5:3), был признан первой звездой поединка и достиг отметки в 1000 (391+609)...
 
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