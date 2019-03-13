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11-я школа снова заняла первое место на республиканском конкурсе

14.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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11-я школа снова заняла первое место на республиканском конкурсе

12-13 марта в Белорусском национальном техническом университете проходил молодежный форум - X Республиканский конкурс научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект» .

Более 200 учащихся из всех областей Республики Беларусь и Минска принимали участие в форуме. В их число вошли учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей, победители и призёры районных, городских и областных конкурсов и олимпиад, наиболее активные члены технических кружков, студенты высших учебных заведений, проявившие способности в моделировании, конструировании, в решении технических задач, имеющие склонности к научно-исследовательской и экспериментальной деятельности.

Ребята представляли свои работы в секции «Робототехника, автоматика, интеллектуальные системы», а также «Информационные системы и технологии». По итогу форума 11-классник Стамбовский Тимофей был награждён дипломом первой степени.

  • В декабре  сообщалось, что за разработку «Мобильного приложение RiBFoP» Тимофей становился победителем республиканского конкурса инновационных проектов.

Дипломанты Конкурса получают рекомендации и возможные льготы (в соответствии с действующими правилами приема в Вузы Республики Беларусь) при поступлении в Белорусский национальный технический университет. Победители и призёры конкурса будут рекомендованы в банк данных одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Беларусь.

Республиканский конкурс научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект» дал возможность вновь продемонстрировать интеллектуальные и творческие возможности нашим ребятам!


по материалам группы СШ №11

 
Теги: Минск
 
 
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12-13 марта в Белорусском национальном техническом университете проходил молодежный форум - X Республиканский конкурс научно-технического творчества учащейся...
 
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