Гродненский облисполком установил задания на 2019 год по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов.

Волковысскому району доведено задание в 12 400 квадратных метров против 17 400 в прошлом году. В том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляющих жилищное строительство с государственной поддержкой, не менее 6 970 «квадратов» (7 600 – в 2018 году).

Кроме этого, заданием предусмотрено строительство жилых помещений 82 многодетным семьям.

Всего же в 2019 году в Беларуси построят 4 млн кв.м жилья (таков же показатель 2018 года). На уровне прошлого года остались предельные нормативы стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения для оказания господдержки малообеспеченным гражданам при получении кредитов. Предельный норматив в 718 рублей предусмотрен при кредитовании в соответствии с указами № 13 и № 240 и предельный норматив 940 рублей – при кредитовании по указу от 2 сентября 1996 года № 346 «О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на селе».

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