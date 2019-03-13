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Сжигание сухой растительности

14.03.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Едва солнце подсушивает землю, как уставшие от зимы граждане отправляются наводить порядок на приусадебных участках. Вот только не всегда уборка оказывается безопасной.

В 2018 году в области произошло 160 загораний сухой растительности на площади 57,834 га, 3 торфяных пожара на площади 0,23 га, 35 лесных пожаров на площади 42,45 га. За выявленные нарушения составлено 2 418 административных протоколов. От сжигания сухой растительности и мусора произошло 4 пожара, уничтожена хозпостройка, поврежден дом и 7 хозпостроек.

Прежде чем поднести горящую спичку к траве, знайте, согласно статье 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях, за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов, виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин. Также согласно статьи 15.58 Кодекса Республики Беларусь разведение костров в запрещённых местах влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.

Для безопасного разведения костров и сжигания мусора необходимы следующие условия: безветренная погода, емкость с водой объемом не менее 10 литров, очищенная от верхнего слоя почвы площадка (шириной не менее 0,25 м.), расстояние от которой должно быть не менее 10 метров до строений, 20 метров до лесного массива и 30 метров до скирд сена и соломы. Мангал или гриль безопасно устанавливать как минимум на расстоянии 4 метров от дома.

После сжигания мусора, отходов на площадках и приготовления пищи, горящие материалы потушите до полного прекращения тления.

Будьте бдительны и при наведении порядка на кладбищах: мусор не сжигайте, а выбрасывайте в специальные контейнеры.

Не уповайте за бесконтрольность: регулярно проводятся рейды, которые помогают выявить нарушителей и привлечь их к ответственности.

 
 
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Едва солнце подсушивает землю, как уставшие от зимы граждане отправляются наводить порядок на приусадебных участках. Вот только не всегда уборка оказывается...
 
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