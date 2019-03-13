Маразм: чтобы не разрешить шествие ко дню Конституции, в Светлогорске перекрыли улицу

Накануне 25-ой годовщины принятия Конституции Республики Беларусь экологические активисты Андрей Смоленчук и Татьяна Носкова обратились в Светлогорский райисполком за разрешением на проведение шествия, чтобы напомнить о статье 46 Конституции, в которой декларируется, что "Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права ... "





Чтобы привлечь внимание властей к проблемам, которые создает жителям Светлогорска и деревни Якимова Слобода завод беленой целлюлозы и прекратить выбросы токсичных химических веществ, члены инициативной группы решили провести шествие от Школы искусств по улице 50-лет Октября к Центральной площади города.





Согласно Закону "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" 1 марта в райисполком было подано соответствующее заявление и гарантирована оплата услуг по охране общественного порядка, медицинского обслуживания и уборки территории. Ответ заявители должны были получить за 5 дней до заявленного мероприятия, однако...





Ни Андрей Смоленчук, ни Татьяна Носкова по состоянию на утро 14 марта так и не дождались от районной власти ни положительного, ни отрицательного ответа.





В то же время на сайте «Светлогорских новостей" 13 марта появилось сообщение такого содержания:





"В связи с проведением строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация участка самоточной канализации» по улице 50 лет Октября с 19:00 14 марта до 19:00 15 марта будет перекрыто движение автотранспорта с изменением движения общественного транспорта."





То есть власти вдруг решили провести по заявленному активистами маршруту шествия ремонтные работы именно в заявленное время. А сообщить об этом заявителям массового мероприятия вовремя почему-то забыли, нарушив тем самым законодательство. Хотя ответ уже предсказуем.









Только чему тут удивляться, если даже пикет, на единственном разрешенном в Светлогорске месте на стадионе "Бумажник", провести никак не удается: в заявленное в уведомительном порядке гражданами время здесь всегда проводятся спортивные мероприятия, о которых иногда вообще никто знает.





"Ну и чем это не хитро выстроенная система? - задается вопросом правозащитница Елена Маслюкова. - Право провести массовое мероприятие есть, а воспользоваться им нельзя".





Похоже, что реализовать свое право на публичное выражение мнения в Светлогорске просто невозможно. Даже несмотря на все "либеральные" изменения в законодательство о массовых мероприятиях.