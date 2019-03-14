18 февраля в 19.36 в центр оперативного управления Смолевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Пекалинский с/с, д. Шеметово, ул. Зеленая, д. 10.

В результате пожара погиб гражданин Р., 1976 г.р., жилой дом выгорел изнутри, крыша уничтожена огнем полностью. Наиболее вероятной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем погибшим.

За два месяца 2019 года в Смолевичском районе произошло 13 пожаров, на которых погибли 3 человека. Смолевичский РОЧС обращает внимание граждан на строгое соблюдение правил пожарной безопасности в быту. Не допускайте перекал печи, не оставляйте топящиеся печи без присмотра. Вовремя производите ремонт электропроводки, ветхую электропроводку замените на новую. Не перегружайте электрическую сеть. Не оставляйте без присмотра малолетних детей, научите их действовать в случае пожара.

При чрезвычайной ситуации звоните 101 или 112.

Смолевичский РОЧС.