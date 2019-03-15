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Центр по обслуживанию реактивной бизнес-авиации может быть создан на базе Брестского аэропорта

16.03.2019 07:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Обсуждены возможности создания на базе Брестского аэропорта центра по обслуживанию реактивной бизнес-авиации. Об этом БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Швейцарии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64374.php

Центр по обслуживанию реактивной бизнес-авиации может быть создан на базе Брестского аэропорта

На днях состоялся инициированный по линии посольства и почетного консульства в Лозанне визит в Брест делегации деловых кругов в составе почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Нажескина, директора Lemja AG, бизнес-партнера компании Viking Fish AG К.Шиффманна, директора AFS Alpiner Flugservice Ф.Шеффкнехта и директора Primus Aircraft Management Solutions GmbH Ш.Кренера. Делегацию в ходе поездки сопровождал временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич.

Центральным элементом программы визита стало посещение Брестского аэропорта, в ходе которого была проведена встреча с руководством Брестского филиала госпредприятия "Белаэронавигация" и СЭЗ"Брест". "Обсуждались возможности создания на базе Брестского аэропорта центра по обслуживанию реактивной бизнес-авиации. Делегация ознакомилась с техническими условиями аэропорта, были согласованы дальнейшие совместные шаги по продвижению проекта", - проинформировали в дипмиссии.

Делегация также провела встречу с руководством СП "Санта-Бремор", в ходе которой обсуждались перспективы вхождения продукции предприятия на рынок Швейцарии, в частности, в швейцарскую торговую сеть "Алигро", специализирующуюся на оптовой торговле продуктами питания.

На встрече с руководством СЭЗ "Брест" продолжено обсуждение инициированного ранее вопроса размещения в свободной экономической зоне производственных мощностей предприятий со швейцарским капиталом, связанных с машиностроением и производством продуктов питания. "Условились об организации визита в Беларусь в конце марта 2019 года представителей компании Newtoolconcept, потенциально заинтересованной в реализации соответствующего проекта в Бресте", - отметили в посольстве.

 
Теги: Брест
 
 
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