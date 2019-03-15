Прямые линии в Вороновском районе





18 марта с 9.00 до 10.00 заместитель директора ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Татьяна Александровна Беликова по телефону 4-39-17 проведет прямую линию по вопросам социального обслуживания населения.

20 марта с 10.00 до 11.00 главный врач учреждения здравоохранения «Вороновская центральная районная больница» Александр Валерьевич Ануфриев по телефону 4-46-00 проведет прямую линию по вопросам медицинского обеспечения, здравоохранения.

20 марта с 10.00 до 11.00 начальник отдела образования Вороновского райисполкома Валентина Винцентовна Люленко по телефону 2-14-58 проведет прямую линию по вопросам образования, воспитательной работы.