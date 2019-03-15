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Прямые линии в Вороновском районе
16.03.2019 — Разное | Вороновская газета
18 марта с 9.00 до 10.00 заместитель директора ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Татьяна Александровна Беликова по телефону 4-39-17 проведет прямую линию по вопросам социального обслуживания населения.
20 марта с 10.00 до 11.00 главный врач учреждения здравоохранения «Вороновская центральная районная больница» Александр Валерьевич Ануфриев по телефону 4-46-00 проведет прямую линию по вопросам медицинского обеспечения, здравоохранения.
20 марта с 10.00 до 11.00 начальник отдела образования Вороновского райисполкома Валентина Винцентовна Люленко по телефону 2-14-58 проведет прямую линию по вопросам образования, воспитательной работы.
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18 марта с 9.00 до 10.00 заместитель директора ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Татьяна Александровна Беликова по...
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