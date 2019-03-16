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Когда на счету каждая секунда

17.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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и от твоей работы зависит здоровье и жизнь людей, выполнять свои обязанности нужно на совесть. В этом уверен старший водитель Городокского РОЧС Виктор Захарков (на снимке).

Когда на счету каждая секунда

Заступая на сутки, работники РОЧС должны быть готовы в любой момент выбыть на место, где произошла чрезвычайная ситуация. Существует норматив, соблюсти который нужно обязательно: не более чем через минуту после тревожного сообщения машина должна выехать за ворота пожарной аварийно-спасательной части. Это во многом зависит от профессионализма именно старшего водителя, который координирует работу остальных водителей, а их на смене в ПАСЧ № 1 г. Городка дежурит по трое. Виктор Захарков не просто водит пожарные автомобили, он занимается их техническим обслуживанием. Поэтому ситуация, когда поломка мешает выполнению служебных обязанностей, в Городокском РОЧС исключена. Старший водитель получает и раздает топливо и запчасти, следит за тем, чтобы в резервуарах было достаточно огнетушащих веществ: воды или пены, а в баке — солярки или бензина.

  — В тот момент, когда машина прибывает к месту тушения пожара, работа водителя не закончена, — говорит Виктор Геннадьевич. — Он обеспечивает подачу воды или пены по приказу начальника караула, контролирует тех, кто вошел в горящее помещение, на предмет того, сколько времени им позволит там находиться объем кислорода в специальных баллонах. Зимой, в сильный мороз, важно следить, чтобы вода, подаваемая на место пожара, не замерзала.

  Ликвидация пожара или другой чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера проверяет весь коллектив РОЧС на профпригодность и умение работать в команде. Ход, который выехал на тушение действует как единый, слаженный механизм. Каждому человеку нужно быть готовым подставить плечо и прикрыть спину товарища, он должен быть уверен, что, при необходимости, и его поддержат и выручат. Так и только так можно уверенно сражаться со стихией и вырывать из ее лап жизни людей. Проверенные в бою с огнем товарищи становятся настоящими друзьями в обычной жизни, которая наступает в нерабочее время. Вот и для Виктора Захаркова работники Городокского РОЧС, куда он пришел в 2001 г. после хлебозавода, стали второй семьей. А дома ждет первая и самая главная для мужчины семья, которая служит ему надежным тылом и отдушиной, тем, ради чего и стоит жить. Жена Ольга, двенадцатилетняя дочь Катя и пятилетний сынок Матвей с нетерпением ждут супруга и папу со смены. Вместе они любят гулять, отдыхать на природе. Папу и сына объединяет общее увлечение — вместе они собирают конструктор Лего. В свободное время Виктор занимается спортом, увлекается подъемом гири. Он уверен, что спасатель обязан держать себя в хорошей физической форме.

Любовь ШЛЕЙКО.

 
 
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и от твоей работы зависит здоровье и жизнь людей, выполнять свои обязанности нужно на совесть. В этом уверен старший водитель Городокского РОЧС Виктор Захарков...
 
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