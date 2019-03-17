Бывший футболист и звезда реалити-шоу найден мертвым в лесу в Англии

В Англии найден мертвым бывший 26-летний футболист Майк Таласситис. По информации Mirror, тело мужчины обнаружили в лесу около его дома в английском графстве Эссекс. Официальная информация о причинах и обстоятельствах гибели бывшего спортсмена отсутствует.

Майк Таласситис родился и всю жизни провел в Англии, однако имел еще и кипрское гражданство. Он известен по выступлениям за молодежные сборные Кипра U19 и U21 — в сумме Майк провел за обе команды шесть матчей, отметившись одним забитым мячом. Талласитис выступал на позиции атакующего полузащитника, а профессиональную карьеру футболиста начал в 2011-м, дебютировав на взрослом уровне за английский «Стивенидж».

Со спортом, однако, у Таласситиса так и не сложилось.

Он сменил 13 клубов, которые преимущественно выступали в низших дивизионах Англии, но ни в одном не смог закрепиться. На профессиональном клубном уровне он принял участие лишь в 14 играх, записав на свой счет четыре гола.

В 2017 году Таласситис принял решение завершить карьеру.

«Безумие, как жизнь может поменяться», — писал Майк.

Свое призвание несостоявшийся футболист нашел в шоу-бизнесе. Молодой человек, отличавшийся привлекательной внешностью, стал широко известен благодаря участию в реалити-шоу знакомств «Остров любви». Таласситис перед камерой вел себя раскованно и порой даже непристойно, за что его полюбили зрители и дали прозвище «Грязный Майк», наградив репутацией негодяя.

Майк однажды даже попал в казусную историю из-за своего пылкого нрава. В январе прошлого года он увел чужую жену, а запись измены попала в анонс программы. Об инциденте стало известно, когда парень той девушки Кирран Герлинг увидел свою целующуюся с Талласитисом подругу в рекламе по телевизору.

«Ты ничего не хочешь мне рассказать, дорогая?» — написал британец в своем твиттере, обратившись к изменщице.

@emmapollyy … you got something you want to tell me babe? Watching telly to see an Advert come on of the new series for @CelebsGoDating to find my Mrs snogging the face off muggy mike #muggedoffbymike @MikeThalassitis pic.twitter.com/8ZXiK3EmsZ — Kirran Girling (@Kirrangirling) 23 января 2018 г.

Запись Герлинга впоследствии репостнули более четырех тысяч человек.

Последние месяцы жизни Таласситис страдал из-за потери близких людей.

Некоторое время назад убили его близкого друга Дэнни Катса — мужчину зарезали в собственном доме.

А за несколько дней до собственной смерти Майк узнал о кончине своей няни, к которой был очень привязан.

Талласитис был популярным пользователем инстаграма. На страничку Майка в социальной сети подписаны 688 тысяч человек, а его аккаунт верифицирован. Бывший футболист преимущественно публиковал фотографии самого себя, подчеркивая привлекательную внешность.

Судя по геолокации некоторых снимков, он был частым гостем вечеринок и много путешествовал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mike Thalassitis (@mike_thala) 22 Янв 2019 в 12:39 PST

Работа в популярном шоу обязывала Майка не забывать про физическую форму — футболист регулярно бывал в тренажерном зале. Хотя спортивная карьера у Талласитиса не сложилась, но про футбол он не забывал. В частности, у него есть несколько фотографий в клубной атрибутике разных клубов, а в твиттере он оставлял сообщения в поддержку «Тоттенхэм Хотспур».

Не исключено, что он также был поклонником французского «Пари Сен-Жермен».

В последнее время участились случаи гибели спортсменов. 15 марта при теракте в мечетях Крайстчерчера был убит 33-летний вратарь сборной Новой Зеландии по мини-футболу Атта Элайян.

8 марта в штате Калифорния было обнаружено тело трехкратной чемпионки мира по велотреку Келли Кэтлин без признаков насильственной смерти. Американка, становившаяся серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, скончалась в возрасте 23-х лет. Семья спортсменки решила пожертвовать мозг Келли для исследований.

Родственники надеются, что его изучение поможет узнать, стало ли сотрясение мозга причиной психических и поведенческих изменений, произошедших с велогонщицей.

Еще одна трагедия произошла в Габоне. 30-летний футболист «Аканды» Герман Цинг скончался после падения во время матча. Смерть спортсмена наступила в карете скорой помощи по дороге в больницу.