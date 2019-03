Бывший футболист и звезда реалити-шоу найден мертвым в лесу в Англии

В Англии найден мертвым бывший 26-летний футболист Майк Таласситис. По информации Mirror, тело мужчины обнаружили в лесу около его дома в английском графстве Эссекс. Официальная информация о причинах и обстоятельствах гибели бывшего спортсмена отсутствует.

Майк Таласситис родился и всю жизни провел в Англии, однако имел еще и кипрское гражданство. Он известен по выступлениям за молодежные сборные Кипра U19 и U21 — в сумме Майк провел за обе команды шесть матчей, отметившись одним забитым мячом. Талласитис выступал на позиции атакующего полузащитника, а профессиональную карьеру футболиста начал в 2011-м, дебютировав на взрослом уровне за английский «Стивенидж».

Со спортом, однако, у Таласситиса так и не сложилось.

Он сменил 13 клубов, которые преимущественно выступали в низших дивизионах Англии, но ни в одном не смог закрепиться. На профессиональном клубном уровне он принял участие лишь в 14 играх, записав на свой счет четыре гола.

В 2017 году Таласситис принял решение завершить карьеру.

«Безумие, как жизнь может поменяться», — писал Майк.

Свое призвание несостоявшийся футболист нашел в шоу-бизнесе. Молодой человек, отличавшийся привлекательной внешностью, стал широко известен благодаря участию в реалити-шоу знакомств «Остров любви». Таласситис перед камерой вел себя раскованно и порой даже непристойно, за что его полюбили зрители и дали прозвище «Грязный Майк», наградив репутацией негодяя.

Майк однажды даже попал в казусную историю из-за своего пылкого нрава. В январе прошлого года он увел чужую жену, а запись измены попала в анонс программы. Об инциденте стало известно, когда парень той девушки Кирран Герлинг увидел свою целующуюся с Талласитисом подругу в рекламе по телевизору.

«Ты ничего не хочешь мне рассказать, дорогая?» — написал британец в своем твиттере, обратившись к изменщице.