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Земельные участки с долгостроями будут изымать?

18.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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В целях сокращения количества не завершенных строительством жилых домов, а также наиболее эффективного использования земельных участков, Указом Президента Республики Беларусь № 87 установлено, что строительство жилого дома на предоставленном земельном участке для строительства и обслуживания жилого дома должно быть начато не позднее одного года со дня регистрации гражданами прав на земельный участок и завершено в течение 3 лет с указанной даты. При этом завершением строительства жилого дома считается его приемка в эксплуатацию и регистрация в установленном порядке.

Указом № 87 также предусмотрена возможность продления срока строительства, но не более чем на 2 года. Для продления такого срока граждане, не ранее чем за шесть месяцев, но не позднее чем за два месяца до истечения срока строительства, могут обратиться с соответствующим заявлением в Горецкий районный исполнительный комитет.

 

Земельные участки с долгостроями будут изымать?
Фото носит иллюстративный характер.

 

Граждане, не имеющие возможность завершить строительство жилого дома в установленный срок (в том числе с учетом его продления), обязаны осуществить консервацию незавершенных строительством жилых домов и благоустройство земельных участков. При этом консервация жилого дома может быть осуществлена в отношении конкретного объекта строительства только один раз, а срок такой консервации не может превышать трех лет.

При консервации недостроенного жилого дома гражданином должны быть приняты меры по обеспечению сохранности от разрушения конструктивных элементов и результатов выполненных строительно-монтажных работ, а именно:

— сохранности неиспользованных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, приобретенных для строительства жилого дома;

— благоустройству земельного участка, на котором проведена консервация жилого дома.

Горецкий райисполком проводит работу по выявлению расположенных на территории города и района не завершенных строительством жилых домов, сроки, строительства которых превышают сроки, указанные в пункте 1 Указа № 87.

При выявлении таких объектов проводится оценка стоимости незавершенных строительством жилых домов с последующей подачей райисполкомом искового заявления в суд об их изъятии путем передачи в районную коммунальную собственность для продажи с публичных торгов.

Управление землеустройства, отдел архитектуры и строительства  райисполкома


 
 
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  В целях сокращения количества не завершенных строительством жилых домов, а также наиболее эффективного использования земельных участков, Указом Президента...
 
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