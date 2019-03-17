ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неделя безопасности дорожного движения стартовала на Пинщине

18.03.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Неделя безопасности дорожного движения стартовала на Пинщине
В преддверии весенних каникул, в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, привития навыков соблюдения Правил дорожного движения, в период с 18 по 24 марта 2019 года во всех учреждениях образования, расположенных на территории г. Пинска и Пинского района, проводится Неделя безопасности дорожного движения и Единый день знаний правил дорожного движения под девизом: «Безопасные каникулы!».

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОГАИ Пинского РОВД, в рамках Недели безопасности и Единого дня знаний правил дорожного движения сотрудники ОГАИ Пинского городского и районного отделов внутренних дел, совместно с представителями отдела образования, проведут выступления в учреждениях образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде использования световозвращающих элементов, соблюдению Правил дорожного движения.

Comments are closed.

« Житель Брестской области пытался провезти в Польшу более 100 кг необработанного янтаря контрабандой (видео)
Хищение мелкое – штраф крупный! »
Новости дня
Новости разные
 
Макрон вынужден был вернуться из отпуска из-за нестабильной обстановки во Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика