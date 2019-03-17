|
Неделя безопасности дорожного движения стартовала на Пинщине
18.03.2019 — Разное | Полесская правда
>
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОГАИ Пинского РОВД, в рамках Недели безопасности и Единого дня знаний правил дорожного движения сотрудники ОГАИ Пинского городского и районного отделов внутренних дел, совместно с представителями отдела образования, проведут выступления в учреждениях образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде использования световозвращающих элементов, соблюдению Правил дорожного движения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)