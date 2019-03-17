Неделя безопасности дорожного движения стартовала на Пинщине



В преддверии весенних каникул, в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, привития навыков соблюдения Правил дорожного движения, в период с 18 по 24 марта 2019 года во всех учреждениях образования, расположенных на территории г. Пинска и Пинского района, проводится Неделя безопасности дорожного движения и Единый день знаний правил дорожного движения под девизом: «Безопасные каникулы!».

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОГАИ Пинского РОВД, в рамках Недели безопасности и Единого дня знаний правил дорожного движения сотрудники ОГАИ Пинского городского и районного отделов внутренних дел, совместно с представителями отдела образования, проведут выступления в учреждениях образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде использования световозвращающих элементов, соблюдению Правил дорожного движения.