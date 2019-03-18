﻿ Гродненчанка на час оставила сумочку без присмотра. Её украли. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненчанка на час оставила сумочку без присмотра. Её украли

19.03.2019 17:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Гродно задержан местный житель, который подозревается в краже женской сумочки.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 34-летняя гродненчанка во время отдыха в ночном клубе оставила свою сумочку на барной стойке и отлучилась примерно на час. Когда женщина вернулась, сумочка, а также находившиеся в ней iPhone 7, деньги и косметика исчезли.  

Гражданка заявила о пропаже в милицию. Общая сумма похищенного составила более 1,6 тысячи рублей. Подозреваемый в краже был задержан, когда снова пришёл в заведение.  

Задержанным оказался 28-летний безработный гродненчанин. Фигурант выбросил всё украденное имущество потерпевшей, кроме денег. Все вещи, включая смартфон, найдены и возвращены владелице.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  

Зимой 2019 года в Минске житель Витебщины снял со спящей женщины цепочку. 

Мужчина сдал украшение в ломбард – подробнее здесь.  
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гродно задержан местный житель, который подозревается в краже женской сумочки.   Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 34-летняя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Миллиард просмотров: названо самое популярное видео в Instagram
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика