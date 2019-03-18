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Гродненчанка на час оставила сумочку без присмотра. Её украли
Новости Беларуси. В Гродно задержан местный житель, который подозревается в краже женской сумочки.
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Гражданка заявила о пропаже в милицию. Общая сумма похищенного составила более 1,6 тысячи рублей. Подозреваемый в краже был задержан, когда снова пришёл в заведение.
Задержанным оказался 28-летний безработный гродненчанин. Фигурант выбросил всё украденное имущество потерпевшей, кроме денег. Все вещи, включая смартфон, найдены и возвращены владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Новости Беларуси. В Гродно задержан местный житель, который подозревается в краже женской сумочки. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 34-летняя...
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