



Ника Сандрос с мужем / Фото из ее аккаунта в Фейсбуке





Художница Ника Сандрос сообщила, что ее мужа Андрея Мишелутова выпустили из СИЗО под залог.





"ДОМА! ЭНДРЮ ОТПУСТИЛИ! Мы все в шоке! Внезапно и неожиданно нас с адвокатом вызвали в ген.прокуратуру и подписали документы об освобождении его из СИЗО под залог. Потом я 4 часа сидела напротив двери в СИЗО и ждала. Потом он вышел. Теперь мы дома", — написала Сандрос в своем аккаунте в Фейсбуке.





Она добавила, что не имеет представления, каким будет продолжение — суд, помилование или что-то еще.





Андрей Мишелутов работал менеджером по продажам в одной из компаний группы Fenox бизнесмена Виталия Арбузова. В 2016 году Департамент финансовых расследований насчитал двум компаниям группы Fenox недоплаченные налоги, которые компании якобы тогда же заплатили. А потом по тому же факту, как говорит Сандрос, правоохранители завели уголовное дело по сокрытию налогов. В январе 2018 года Мишелутов был задержан и помещен в СИЗО. Он оставался в СИЗО, даже когда Арбузов и другие задержанные были выпущены из-за решетки. Он не давал показаний.



