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Андрея Мишелутова выпустили из СИЗО под залог

19.03.2019 20:13 — Разное | Партизан  
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Из СИЗО выпустили мужа художницы Ники Сандрос.


Ника Сандрос с мужем / Фото из ее аккаунта в Фейсбуке

Художница Ника Сандрос сообщила, что ее мужа Андрея Мишелутова выпустили из СИЗО под залог.

"ДОМА! ЭНДРЮ ОТПУСТИЛИ! Мы все в шоке! Внезапно и неожиданно нас с адвокатом вызвали в ген.прокуратуру и подписали документы об освобождении его из СИЗО под залог. Потом я 4 часа сидела напротив двери в СИЗО и ждала. Потом он вышел. Теперь мы дома", — написала Сандрос в своем аккаунте в Фейсбуке.

Она добавила, что не имеет представления, каким будет продолжение — суд, помилование или что-то еще.

Андрей Мишелутов работал менеджером по продажам в одной из компаний группы Fenox бизнесмена Виталия Арбузова. В 2016 году Департамент финансовых расследований насчитал двум компаниям группы Fenox недоплаченные налоги, которые компании якобы тогда же заплатили. А потом по тому же факту, как говорит Сандрос, правоохранители завели уголовное дело по сокрытию налогов. В январе 2018 года Мишелутов был задержан и помещен в СИЗО. Он оставался в СИЗО, даже когда Арбузов и другие задержанные были выпущены из-за решетки. Он не давал показаний.


 
 
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Из СИЗО выпустили мужа художницы Ники Сандрос.
 
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