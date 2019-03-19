ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 марта — Всемирный день здоровья полости рта. От кариеса к сердечному приступу

20.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

20 марта — Всемирный день здоровья полости рта. От кариеса к сердечному приступу

Влияние заболеваний органов полости рта, сопровождающихся образованием гнойных очагов, на различные органы и системы человека бесспорно. Известно арабское изречение о том, что смерть приходит через рот. Согласно образному высказыванию древнеримского ученого Галена, состояние полости рта определяет здоровье человека. Специалисты разных врачебных профилей отмечают эту взаимосвязь и указывают на необходимость устранения инфекционных очагов, находящихся в полости рта. Ученые установили причинную связь стоматологических заболеваний с миокардитом, эндокардитом, анемией, лейкемией, гломерулонефритом, пиелитом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, холециститом, аппендицитом, атеросклерозом, тиреоидитом, заболеваниями кожи, кератитом, артритом, миозитом и другими болезнями.

В то же время заболевания других органов создают благоприятный фон для поражения тканей полости рта. Ранняя потеря зубов вследствие поражения пародонта обуславливает нарушение проходимости пищевода, расширение желудка, атонию кишок, нередко сопровождающиеся рефлекторными приступами стенокардии. Отсутствие зубов сказывается на функции желчного пузыря, вызывает ложные спазмы отверстия двенадцатиперстной кишки (особенно у больных сахарным диабетом). Воспалительные процессы из тканей пародонта могут распространяться в полость черепа (абсцесс мозга) или средостения (медиастинит). Одонтогенная (исходящая из зуба) инфекция может обусловить поражение глаз, небных миндалин. Доказана роль инфекции, содержащейся в полости рта, в возникновении невроза, психических нарушений, в частности, депрессии, нарушения сна и т. д.

Таким образом, существует несколько механизмов влияния стоматологических заболеваний на организм человека. Необходимо подчеркнуть следующие:

— нарушение обработки (механической и ферментативной) пищи в полости рта, сопровож-дающееся болезнями желудка, кишок, печени;

— поражение внутренних органов одонтогенной инфекцией;

— сенсибилизация организма антигенами вследствие патологи-ческих процессов в органах полости рта;

— боль в периодонте, вызывающая рефлекторное нарушение функций слюно-отделения, пищеварительных желез, органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, бронхов, желчного пузыря.

Функциональные нарушения в организме, обусловленные заболеваниями зубов и полости рта, в значительной степени являются следствием недостаточной их профилактики. Поэтому так важно проводить лечение зубов своевременно.

Юлия Савицкая,

врач-стоматолог Вороновской ЦРБ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Влияние заболеваний органов полости рта, сопровождающихся образованием гнойных очагов, на различные органы и системы человека бесспорно. Известно арабское...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько денег можно снимать с карточки за границей и сколько за это возьмет банк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика