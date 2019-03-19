20 марта — Всемирный день здоровья полости рта. От кариеса к сердечному приступу





Влияние заболеваний органов полости рта, сопровождающихся образованием гнойных очагов, на различные органы и системы человека бесспорно. Известно арабское изречение о том, что смерть приходит через рот. Согласно образному высказыванию древнеримского ученого Галена, состояние полости рта определяет здоровье человека. Специалисты разных врачебных профилей отмечают эту взаимосвязь и указывают на необходимость устранения инфекционных очагов, находящихся в полости рта. Ученые установили причинную связь стоматологических заболеваний с миокардитом, эндокардитом, анемией, лейкемией, гломерулонефритом, пиелитом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, холециститом, аппендицитом, атеросклерозом, тиреоидитом, заболеваниями кожи, кератитом, артритом, миозитом и другими болезнями.

В то же время заболевания других органов создают благоприятный фон для поражения тканей полости рта. Ранняя потеря зубов вследствие поражения пародонта обуславливает нарушение проходимости пищевода, расширение желудка, атонию кишок, нередко сопровождающиеся рефлекторными приступами стенокардии. Отсутствие зубов сказывается на функции желчного пузыря, вызывает ложные спазмы отверстия двенадцатиперстной кишки (особенно у больных сахарным диабетом). Воспалительные процессы из тканей пародонта могут распространяться в полость черепа (абсцесс мозга) или средостения (медиастинит). Одонтогенная (исходящая из зуба) инфекция может обусловить поражение глаз, небных миндалин. Доказана роль инфекции, содержащейся в полости рта, в возникновении невроза, психических нарушений, в частности, депрессии, нарушения сна и т. д.

Таким образом, существует несколько механизмов влияния стоматологических заболеваний на организм человека. Необходимо подчеркнуть следующие:

— нарушение обработки (механической и ферментативной) пищи в полости рта, сопровож-дающееся болезнями желудка, кишок, печени;

— поражение внутренних органов одонтогенной инфекцией;

— сенсибилизация организма антигенами вследствие патологи-ческих процессов в органах полости рта;

— боль в периодонте, вызывающая рефлекторное нарушение функций слюно-отделения, пищеварительных желез, органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, бронхов, желчного пузыря.

Функциональные нарушения в организме, обусловленные заболеваниями зубов и полости рта, в значительной степени являются следствием недостаточной их профилактики. Поэтому так важно проводить лечение зубов своевременно.

Юлия Савицкая,

врач-стоматолог Вороновской ЦРБ.