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Су-34 выполнил «петлю Нестерова»

21.03.2019 15:12 — Разное | Tut.by  
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На Южном Урале прошли учения с участием фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые выполнили элементы сложного пилотажа, в частности «петлю Нестерова», «косую петлю», горизонтальные бочки, пикирование и горки. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на видео «Звезды».

В ходе учений штурманы отработали нанесение с помощью 30-миллиметровых авиационных пушек ударов по мишеням с пикирования, для чего использовали современное навигационно-прицельное оборудование, в частности — коллиматорные авиационные прицелы.

«Также в ходе учений отрабатывалась групповая слетанность для выполнения боевых задач по наземным целям, виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя с целью изучения маневренных характеристик самолетов», — отметили в Минобороны.

В мероприятии приняли участие десять единиц Су-34 и более пятидесяти человек летного и инженерно-технического состава.

 
 
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В мероприятии приняли участие десять единиц Су-34 и более пятидесяти человек летного и инженерно-технического состава.
 
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