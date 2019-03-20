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В Брагине водитель Volkswagen отвлекся на свою собаку и врезался в столб
В Брагине водитель микроавтобуса врезался в столб, он в больнице. Подробности
Инцидент произошел 20 марта примерно в 9.30. Водитель Volkswagen Transporter ехал по улице Челидзе, отвлекся на свою собаку в машине — и врезался в столб.
В результате происшествия мужчина с травмами в больнице.
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В Брагине водитель микроавтобуса врезался в осветительную опору, он в больнице. Подробности сообщили в ГАИ.
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