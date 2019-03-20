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21 марта Александр Лукашенко провел встречу с председателем административного совета, владельцем компании "Штадлер Рейл Групп" Петером Шпулером.

Президент отметил, что сторонам удалось в короткие сроки реализовать идею создания совместного производства на территории Беларуси. "Мы очень быстро договорились о совместной работе. Если бы у нас все так быстро продвигалось, как создание вашего предприятия в Беларуси, было бы совсем неплохо", - отметил Лукашенко.

В свою очередь, Петер Шпулер выразил удовлетворенность работой компании в Беларуси. "Как собственник "Штадлер" могу сказать, что я восхищен условиями работы в Беларуси, - цитирует Шпулера БЕЛТА . - Это касается и экономических условий, и профессиональной подготовки сотрудников. Это знак качества для любой национальной экономики".

"Мы начали свою работу здесь семь лет назад в чистом поле. Мы создали современное производство, пожалуй, самое современное во всей группе компаний "Штадлер", и в течение пяти лет мы уже занимаемся здесь производством", - подчеркнул Петер Шпулер.

Глава "Штадлер Рейл Групп" рассказал, что сейчас предприятие работает на полную мощность, на нем занята тысяча человек, выработка составляет 1,2 млн производственных часов в год. По словам Шпулера, стандарт качества, по которому компания работает в Беларуси, «абсолютно соответствует немецкому или швейцарскому». Он также дал высокую оценку подготовке белорусских сотрудников.

Завод "Штадлер Минск" в Фаниполе сейчас производит поезда для Норвегии, двухэтажные поезда для Венгрии, дизельные и электрические поезда для Словении, а также трамваи для Боливии.

Ранее компания "Штадлер" и Минский метрополитен презентовали первый четырехвагонный поезд метро для столичной подземки. Планируется поставить десять поездов для строящейся третьей линии метро: шесть поездов - в 2019 году, четыре - в 2020 году.