Семья из Кировска на областном этапе республиканского конкурса заняла второе место в номинации











В Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы прошел областной этап республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019».

В нем приняли участие 9 семей Могилевщины, в которых воспитывается трое и более детей, — победители районных и региональных отборочных туров.

За главный приз боролись и представители нашего района — семья Дрозд из Кировска в составе главы Ивана Михайловича, его супруги Ирины Валерьевны и их дочерей Марии, Софьи и Арины.

Конкурсанты выявляли лучших в двух заданиях, как это было и во время проведения районных и региональных этапов: визитной карточке «Родовод» и «Моя страна — моя семья».

В призовую тройку по общим итогам выступления нашим землякам, к сожалению, попасть не удалось. По мнению жюри первые три места соответственно заняли представители Октябрьского района Могилева, Глусского и Славгородского районов.

Однако и семья из Кировска выступила весьма успешно. В номинации «Моя страна — моя семья», в котором участникам необходимо было представить социально значимый проект, а именно, презентацию активной жизненной позиции членов семьи, увлечений, успехов и достижений, кировчане показали одно из лучших выступлений и заняли почетное второе место!

Все участники конкурса были награждены дипломами и ценными призами.