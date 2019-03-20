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Семья из Кировска на областном этапе республиканского конкурса заняла второе место в номинации

21.03.2019 — Разное | Кировец  
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Семья из Кировска на областном этапе республиканского конкурса заняла второе место в номинации


Семья из Кировска на областном этапе республиканского конкурса заняла второе место в номинации

В Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы прошел областной этап республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019». 

В нем приняли участие 9 семей Могилевщины, в которых воспитывается трое и более детей, — победители районных и региональных отборочных туров.

За главный приз боролись и представители нашего района — семья Дрозд из Кировска в составе главы Ивана Михайловича, его супруги Ирины Валерьевны и их дочерей Марии, Софьи и Арины.

Конкурсанты выявляли лучших в двух заданиях, как это было и во время проведения районных и региональных этапов: визитной карточке «Родовод» и «Моя страна — моя семья».

В призовую тройку по общим итогам выступления нашим землякам, к сожалению, попасть не удалось. По мнению жюри первые три места соответственно заняли представители Октябрьского района Могилева, Глусского и Славгородского районов.

Однако и семья из Кировска выступила весьма успешно. В номинации «Моя страна — моя семья», в котором участникам необходимо было представить социально значимый проект, а именно, презентацию активной жизненной позиции членов семьи, увлечений, успехов и достижений, кировчане показали одно из лучших выступлений и заняли почетное второе место!

Все участники конкурса были награждены дипломами и ценными призами.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы прошел областной этап республиканского конкурса...
 
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