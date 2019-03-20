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Эксперт: укрепление белорусского рубля временное, только до мая
Официальный курс доллара в Беларуси на торгах 21 марта в очередной раз снизился и составил 2,0963 рубля. Это самый низкий показатель за последние полгода – с 28 сентября 2018-го.
По сравнению с 1 января 2019 года американская валюта подешевела в нашей стране на 0,0635 рубля, или на 3 %.
Вместе с тем, как
По словам собеседника, курс национальной валюты укрепляется под влиянием усиления российской, курс которой растет вследствие роста цен на нефть. Также укреплению белорусского рубля способствует налоговый период и оплата гражданами подоходного налога.
«Люди сдают доллары, чтобы рассчитаться по налогам», – отметил эксперт.
Но есть и ряд факторов, которые в будущем негативно повлияют на курс белорусского рубля. В частности, это пока еще необъявленный новый пакет западных санкций против России.
«Если в ближайшее время его начнут активно объявлять, это негативно отразится на курсе белорусского рубля», – подчеркнул Олег Мозоль.
В любом случае, считает собеседник, даже без этих новых санкций с конца мая может начаться активное ослабление белорусской валюты.
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Официальный курс доллара в Беларуси на торгах 21 марта в очередной раз снизился и составил 2,0963 рубля. Это самый низкий показатель за последние полгода – с 28...
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