Эксперт: укрепление белорусского рубля временное, только до мая

По сравнению с 1 января 2019 года американская валюта подешевела в нашей стране на 0,0635 рубля, или на 3 %.

заявил в комментарии belsat.eu научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Олег Мозоль, укрепление белорусского рубля к доллару временное. Вместе с тем, какв комментарии belsat.eu научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC, укрепление белорусского рубля к доллару временное.





По словам собеседника, курс национальной валюты укрепляется под влиянием усиления российской, курс которой растет вследствие роста цен на нефть. Также укреплению белорусского рубля способствует налоговый период и оплата гражданами подоходного налога.





«Люди сдают доллары, чтобы рассчитаться по налогам», – отметил эксперт.

Но есть и ряд факторов, которые в будущем негативно повлияют на курс белорусского рубля. В частности, это пока еще необъявленный новый пакет западных санкций против России.









«Если в ближайшее время его начнут активно объявлять, это негативно отразится на курсе белорусского рубля», – подчеркнул Олег Мозоль.





В любом случае, считает собеседник, даже без этих новых санкций с конца мая может начаться активное ослабление белорусской валюты.











