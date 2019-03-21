Рубан предложил предпринимателям района расширить бизнес

На текущей неделе глава района, председатель райисполкома Дмитрий Рубан встретился с представителями бизнес-сферы Хотимского района. Такие встречи проходят один раз в квартал, и призваны создать систему взаимодействия между предпринимателями, фермерами и местной властью.

— Если у вас есть вопросы – смело задавайте их. Также мы готовы услышать ваши предложения, идеи, ваше видение развития частной сферы Хотимского района, — обозначил формат Дмитрий Михайлович.

Традиционно в рамках форума озвучивается и актуальная информация для бизнесменов. Так фермерам было напомнено о правилах заполнения анкеты о деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за 2018 год при сдаче статистической отчетности, а индивидуальные предприниматели получили разъяснения о реализации норм Указа Президента Республики Беларусь №500 “О государственном социальном страховании”. Кроме того, были обсуждены вопросы исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и использования рекламы в средствах массовой коммуникации, возможность использования которой предоставляет районная газета.

Очень заинтересовала представителей бизнес-сферы информация о возможностях предоставляемых для субъектов предпринимательства в рамках указов №№ 253 и 399, а также о совместном проекте реализуемом Министерством экономики Республики Беларусь , Программой развития ООН и ЕС “Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь”.

Как озвучил Андрей Даниленко, заместитель председателя райисполкома, теперь на законодательном уровне упрощается возможность приобретения сельскохозяйственных предприятий частными лицами: предпринимателями, бизнесменами, главами крестьянско-фермерских хозяйств. В частности, есть возможность аренды предприятия АПК, его покупки, передача акций в доверительное управление, передача полномочий руководителя организации.

— В Хотимском районе такие варианты есть, и мы их рассматриваем, — озвучил Андрей Васильевич. – Это ОАО “Хотимский Технокомплекс”, ОАО “Батаево” и ОАО “Липовка”.

“С 2019 года подписано соглашение между Минэкономики нашей страны и Европейским Союзом по реализации пилотных проектов, в рамках которого Быховский и Хотимский районы получат международную техпомощь для экономического развития в размере по 500 тысяч евро каждый, — рассказал зампред. — Данные регионы вместе с еще 10-ю регионами страны включены в План реализации проекта международной технической помощи «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь».

Документ направлен на поддержку различных форм экономической инициативы, конкурентоспособности и инновационной деятельности для инклюзивного развития на местном уровне. Донорами проекта выступают Европейский союз и ПРООН. Срок реализации — три года.

По проекту планируется разработка среднесрочных районных планов развития МСП. Для обеспечения разработки планов ресурсами предусмотрен ряд механизмов поддержки инициатив.

Как разъяснил Андрей Даниленко, выделяться помощь будет на конкурентной основе: любой желающий может предложить свою идею, проект, а в августе состоится конкурс стартапов и лучшие будут включены в программу.

— Принять участие в конкурсе может каждый, не только бизнесмены, — отметил Андрей Васильевич. – Но вам мы первым рассказали и предложили это к воплощению, потому что уже сегодня вы занимаетесь бизнесом и имеете много идей, — обратился он к предпринимателям.

Финансирование предполагается в трех направлениях: пилотные кластерные инициативы (совместные уникальные проекты), стартапы (проект, задачей которого является привнесение чего-то принципиально нового в нашу жизнь) и микрофинансирование для инициатив малого бизнеса.

Пугаться новых слов не стоит. Заместитель председателя райисполкома констатировал, что в ближайшее время в Хотимск приедут эксперты, в том числе международные, чтобы пообщаться с теми людьми, которые уже имеют некоторые идеи. Любые проекты будут поддержаны: инициаторам помогут оформить идею, доработать ее. Главное – это инновация в голове. В перспективе на территории нашего района появится и бизнес-инкубатор, специалисты которого будут точечно работать с теми людьми, что захотят участвовать в конкурсе.

— Навязывать свои идеи мы вам не планируем, — высказался председатель райисполкома. – Но ждем от вас инициативы, проекты. В любом направлении. Важно, чтобы они были направлены на развитие Хотимского района.

Примечательно, что одна из идей была озвучена. Сегодня многие люди придерживаются здорового питания. Органические продукты не просто считаются полезными, а необходимыми. Многие, особенно женщины, стараются контролировать калорийность продуктов. Для чего покупают замороженные овощи для жарки или тушения. На рынке они сегодня представлены в широком ассортименте, но большинство из них – польские. Так неужели на территории Хотимского района, самого экологически чистого в нашей стране, мы не можем выращивать овощи и создать производство по их заморозке. Вам и бренд, и экономика. Быть может кто-то заинтересуется.

В целом, пока, к сожалению, стоит констатировать, что большинство предпринимателей безинициативны и ждут помощи от местной власти. Чего только стоит ответ на замечание о том, что на рынке отмечается нехватка одежды и обуви. “Пусть этим занимается РайПО,” – послышалось замечание кого-то из ИП. Да… Вот так легко отдают нишу конкурентам.

В Хотимском районе предостаточно тех направлений, которые могут занять предприниматели: от кофейни до молодежного игрового кафе в сфере общепита, до обувного магазина в сфере торговли.

В райисполкоме ждут инициативы. Ее готовы поддержать. Дело за предпринимателями.

Анна МАВИЧ