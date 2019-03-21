Барановичский горисполком заключил договоры купли-продажи с инвесторами в отношении проданных в текущем году государственных пакетов акций ОАО "Кристалл-маг" (78,6% уставного фонда) и ОАО "Алеся" (27,08% уставного фонда). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете "Брестоблимущество".



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Конкурс по продаже акций ОАО "Кристалл-маг" проводился 18 февраля. Инвестор приобрел их за Br400 тыс. Он должен будет выполнить ряд условий по развитию предприятия. В их числе сохранение основного вида деятельности (предоставлении услуг по химчистке и стирке), количества рабочих мест, обеспечение заработной платы работников не ниже средней по городу, внесение денежного вклада в уставный фонд общества.

Аукцион по продаже 32,6 тыс. акций ОАО "Алеся" проводился 21 января. Акции были проданы за Br28,4 тыс. при начальной цене Br27 тыс. Данное предприятие специализируется на розничной торговле преимущественно продовольственными товарами, алкогольными напитками, табачными изделиями. Свою деятельность акционерное общество осуществляет через одноименный магазин.

Брестский облисполком продолжает активную работу по привлечению инвесторов в другие открытые акционерные общества. Предлагается приобрести находящиеся в коммунальной собственности пакеты акций нескольких предприятий промышленности, торговли, строительной отрасли, предприятий-производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции и т.д. Подробная информация о деятельности данных акционерных обществ и размере предлагаемого для продажи пакета акций доступна на сайте Брестского облисполкома.