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Алина Загитова стала чемпионкой мира
Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей в женском одиночном катании на чемпионате мира в японской Сайтаме. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Загитова выиграла произвольную программу с результатом 155,42 балла. Всего же в ее активе оказалось 237,50 балла. Итоговое второе место заняла спортсменка из Казахстана Элизабет Турсынбаева, набравшая 224,76 балла. Бронзовая медаль досталась еще одной россиянке Евгении Медведевой, которая по итогам короткой и произвольной программ набрала 223,80 балла,
По итогам короткой программы Загитова занимала первое место, Турсынбаева шла третьей, Медведева — четвертой.
Для 16-летней олимпийской чемпионки Загитовой эта победа стала первой на чемпионатах мира. Медведева дважды побеждала на мировых первенствах.
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Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей в женском одиночном катании на чемпионате мира в японской Сайтаме. Об этом сообщается на сайте...
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