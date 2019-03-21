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Алина Загитова стала чемпионкой мира

22.03.2019 20:40 — Разное | Партизан  
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Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей в женском одиночном катании на чемпионате мира в японской Сайтаме. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Загитова выиграла произвольную программу с результатом 155,42 балла. Всего же в ее активе оказалось 237,50 балла. Итоговое второе место заняла спортсменка из Казахстана Элизабет Турсынбаева, набравшая 224,76 балла. Бронзовая медаль досталась еще одной россиянке Евгении Медведевой, которая по итогам короткой и произвольной программ набрала 223,80 балла, пишет Лента.ру.

По итогам короткой программы Загитова занимала первое место, Турсынбаева шла третьей, Медведева — четвертой.

Для 16-летней олимпийской чемпионки Загитовой эта победа стала первой на чемпионатах мира. Медведева дважды побеждала на мировых первенствах.


 
 
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Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей в женском одиночном катании на чемпионате мира в японской Сайтаме. Об этом сообщается на сайте...
 
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