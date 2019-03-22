Как чаще всего называли новорожденных в 2018 году и сколько было зарегистрировано браков рассказали в отделе ЗАГС Несвижского райисполкома

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За 2018 году в Несвижском районе зарегистрировано 377 рождений (в т.ч. 176 по городу Несвижу), что на 31 рождение меньше, чем в 2017 году.

Родилось больше мальчиков (201), чем девочек (176). В семи семьях появились на свет двойняшки.

39 детей родились у матерей, не состоящих в браке. В отношении 29-и из них установлено отцовство одновременно с регистрацией рождения.

Первый ребенок родился в 117-и семьях, второй — в 156-и, третий — в 77-и, четвертый — в 19-и, пятый — в 4-х, и шестой — в 3-х.

Средний возраст матерей составил 28 лет, отцов — 30. 136 женщин стали матерями в возрасте от 25 до 30 лет, отцов больше в возрасте от 30 до 35 лет —111 человек.

21 ребенок родился, у иностранных граждан (12 отцов и 9 матерей). Это граждане Азербайджана, Республики Молдова, Республики Польша, Российской Федерации и Украины. Отсюда и имена детей — Дамир, Эмиль, Давид, Адалина, Стефания.

Имена, которыми чаще всего родители нарекали своих детей, для девочек — София, Виктория, Анна, Милана, Дарья, Мария, Александра: для мальчиков — Матвей, Ярослав, Александр, Артём, Никита, Дмитрий, Иван. Редкие имена — Эллина, Устинья, Соломея, Мия, Мадина, Габриэлла, Даниилла и Савва, Платон, Наум, Климентий, Ратмир, Доминик.

Более трехсот пар соединили судьбы

В Несвижском районе за 2018 год зарегистрировано 318 браков (из них 231 — в отделе ЗАГС, 87 — в поссельисполкомах района). Впервые вступили в брак 273 человека. Повторный брак заключили 71 жених и 88 невест. Четырем несовершеннолетним снижен брачный возраст.

Двадцать браков зарегистрировано с иностранными гражданами, 15 пар — с гражданами Российской Федерации, 2 — с гражданами Украины, по одному — с гражданами Республики Польша, Федеративной Республики Германия, Соединенных Штатов Америки, лицом без гражданства.

Средний возраст мужчин, вступивших в брак, составил 29 лет, женщин — 27.

Всего отделом ЗАГС зарегистрирован в торжественной обстановке 151 брак. Проведено 14 выездных регистрации браков в Дворцовом ансамбле Несвижского историко-культурного музея-заповедника «Несвиж».

Раиса ПРОНЕВИЧ,

начальник отдела ЗАГС

Несвижского райисполкома.