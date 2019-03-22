На трассе под Минском две машины переехали лежащего на дороге мужчину

В Минском районе мужчина погиб под колесами двух автомобилей. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.





Смертельная авария произошла 22 марта, около 21.50, вблизи деревни Марьяливо. По предварительной информации, 41-летний водитель Citroen ехал по трассе Минск — Витебск и на 20-м километре дороги совершил наезд на 41-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. После этого на мужчину наехал двигавшийся в попутном направлении Audi, которым управлял 32-летний минчанин.





В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он был обозначен световозвращающими элементами.