«Крутит на пальце земной шарик». Тарасова рассказала, как относится к Тутберидзе

Новости России. Заслуженный тренер по фигурному катанию рассказала, как относится к Этери Тутберидзе. Напомним, на чемпионате мира, который завершился в Японии, воспитанники Тутберидзе заняли сразу два места на пьедестале: золото – у Алины Загитовой, а бывшая ее подопечная, которую сейчас тренирует Брайан Орсер, взяла бронзу.
Татьяна Тарасова (в интервью «Медузе»): Я, например, являюсь ее поклонницей, потому что она двигает мир, понимаете? У нее на пальце земной шарик – и она его прямо так крутит.