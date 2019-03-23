ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Крутит на пальце земной шарик». Тарасова рассказала, как относится к Тутберидзе

23.03.2019 23:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. Заслуженный тренер по фигурному катанию рассказала, как относится к Этери Тутберидзе. Напомним, на чемпионате мира, который завершился в Японии, воспитанники Тутберидзе заняли сразу два места на пьедестале: золото – у Алины Загитовой, а бывшая ее подопечная, которую сейчас тренирует Брайан Орсер, взяла бронзу. 

Татьяна Тарасова (в интервью «Медузе»):
Я, например, являюсь ее поклонницей, потому что она двигает мир, понимаете? У нее на пальце земной шарик – и она его прямо так крутит.  

Тарасова и Тутберидзе, Мишин и Орсер. Кто сегодня делает фигуристов-чемпионов?  

Тарасова подчеркнула, что Тутберидзе невероятно точно работает со своими подопечными.

На своей странице в Instagram Татьяна Анатольевна поздравила Евгению Медведеву и Алину Загитову. Тренер похвалила фигуристок за прекрасный прокат.  

Татьяне Тарасовой – 72. Портрет женщины в шубе 

«Поздравляю вас, наши девочки. Люблю вас, вы делаете нас счастливыми. Алина! Женя!», – написала Тарасова.  

А вот о представителях России в мужском катании Татьяна отозвалась несколько иначе. «Надо ждать новое поколение» (здесь подробнее).    
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Заслуженный тренер по фигурному катанию рассказала, как относится к Этери Тутберидзе. Напомним, на чемпионате мира, который завершился в Японии,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сапфир, изумруд, рубин». Каким будет Туровский крест?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.03.2019
Герой працы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика