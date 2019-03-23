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В Ляховичском районе хозяева вместе с травой сожгли сад и сарай
24.03.2019 07:28 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 23 марта, в Подлесье пал травы стал причиной возгорания хозпостройки и плодовых деревьев.
Фото в редакцию «ЛВ» прислал читатель районки, житель Подлесья.
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Сегодня, 23 марта, в Подлесье пал травы стал причиной возгорания хозпостройки и плодовых деревьев. Фото в редакцию «ЛВ» прислал читатель районки, житель...
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